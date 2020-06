Film di Peso, il Covid e la fragilità degli obesi: il festival che lo racconta

LATINA – “Il fato ha voluto che quest’anno si incontrassero due pandemie quella in corso dell’obesità, e quella nuova, del Covid-19, che ha evidenziato ancora di più la fragilità dei pazienti obesi, che hanno avuto un decorso peggiore e una gestione più difficile”. E’ una delle facce dell’emergenza sanitaria sottolineata da Gianfranco Silecchia, docente alla Sapienza e direttore del Centro Bariatrico universitario presso l’Icot di Latina che in questi mesi ha seguito i pazienti a distanza con la telemedicina. Una patologia che ha bisogno di interventi su tutti i fronti per essere innanzitutto prevenuta, dunque raccontata in tutta la sua complessità.

E’ per questo che il Bariatric Centre d’accordo con la Sapienza e il Comune di Latina ha deciso di spostare di qualche mese, ma di non annullare Film di Peso, il festival del cortometraggio che tratta i problemi dell’obesità e dei disturbi alimentari. La quarta edizione si terrà il 18 e 19 settembre al Cinema Oxer con corti provenienti da tutto il mondo.

“E’ la volontà di ripartire e di tornare a godere la nostra città e la nostra nuova normalità”, aggiunge Silecchia