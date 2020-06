Lutto nel mondo del basket, scompare l’allegria di Ciccio D’Alessio

LATINA – E’ morto al Goretti di Latina dove era ricoverato per un’emorragia cerebrale, Ciccio Massimiliano D’Alessio, allenatore di basket conosciutissimo a Latina e amatissimo dagli atleti, nell’ultima stagione alla guida dell’ Anzio in C-Gold. La società sportiva lo ha ricordato in un post, pubblicando la foto di una delle sue lezioni ai ragazzi che guidava: “Che brutto scherzo che ci hai fatto. Con lo stesso impeto con cui sei entrato nella vita di tutti noi stavolta ci lasci cosi, increduli, senza parole”.

Chi lo ha conosciuto e gli è stato amico lo ricorda per la sua sana allegria, per la bontà, per la correttezza: il classico bravo ragazzo.

Pochi giorni fa, alcune macchioline, lo avevano messo in apprensione, poi un ematoma, ma non c’è stato nemmeno il tempo di capire che cosa stesse accadendo. Un malore improvviso a casa, lo ha stroncato. Inutile si è rivelata la corsa al Goretti dove dalle analisi è emersa la patologia fulminante che lo aveva colpito e che non gli ha lasciato scampo.

Sono state ore di grande apprensione, le ultime, per il mondo del basket pontino e non solo: tanti messaggi, la speranza in un miracolo, ma il destino di Ciccio era già scritto e forse lui lo aveva intuito. Scompare all’età di 45 anni.