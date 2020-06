Clara Modesto saluta il comando dei Vigili del Fuoco di Latina

LATINA – Cambio al Comando provinciale dei vigili del fuoco di Latina. Dopo quasi tre anni l’ingenere Clara Modesto lascia il timone di Piazzale Carturan a Stefano Smaniotto. Trasferita a Roma alla Direzione Centrale per le risorse logistiche e strumentali si occuperà dei servizi informatici del Corpo Nazionale.

Il passaggio di consegne è previsto per lunedì 29 giugno ma avverrà in forma privata viste le normative anti Covid-19.