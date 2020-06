Oroscopo del giorno 22 Giugno 2020 a cura di Artemis

(21 marzo – 20 aprile)

Plutone è in sestile con il Sole nel vostro segno. In coppia i vostri sogni potrebbero diventare realtà: se volete ufficializzare il vostro rapporto, prendete l’iniziativa. Single: se siete in attesa di notizie da una persona importante per voi ci sono buone possibilità che accada presto. A lavoro avete ancora bisogno di alcuni elementi per prendere le vostre decisioni: concedetevi qualche settimana in più di riflessione ma fissate una scadenza per fare una scelta. Per quanto riguarda la salute, evitate di stancarvi troppo mentalmente e concedetevi qualche pausa.

Amore 5/5

Salute 2/5

Denaro 3/5

(21 aprile – 20 maggio)

Venere è in risonanza armonica nel vostro segno. Sentimentalmente l’accordo all’interno delle coppie è sempre più positivo. Single: gli incontri saranno all’ordine del giorno e potrebbero consentire la nascita di una relazione. Qualunque sia la vostra situazione emotiva, prospererete emotivamente. L’atmosfera a lavoro è buona grazie allo spirito di cooperazione e solidarietà tra colleghi. Allo stesso modo, associazioni e altri partenariati saranno facilitati dall’influenza astrale. La salute è buona e vi permette di pensare a migliorare l’aspetto fisico.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 2/5

(21 maggio – 21 giugno)

Marte è in risonanza armonica nel vostro segno. Le influenze planetarie facilitano il dialogo nella vita di coppia. Potete trovare soluzioni a piccoli problemi che si trascinano, o approfittare di questo periodo per aprirvi veramente l’uno all’altro. I single stanno aspettando notizie: la pazienza pagherà nei giorni a venire. A lavoro l’attività sarà intensa e voi sarete molto operativi: riuscirete a gestire tutte le situazioni grazie alla vostra esperienza. Per quanto riguarda la salute, dovreste cercare di essere più flessibili mentalmente e divertirvi un po’ di più per potervi rilassare.

Amore 4/5

Salute 3/5

Denaro 5/5

(22 giugno – 22 luglio)

Giove è in quadrato con il Sole nel vostro segno. In coppia l’atmosfera è più che tempestosa: evitate qualsiasi tipo di discorso e cercate di mantenere una certa distanza per evitare che la situazione peggiori. Single: evitate le discussioni, sopratutto se non conoscete molto bene il vostro interlocutore. Professionalmente, potreste perdere la calma a causa di commenti fastidiosi: cercate di essere diplomatici. Per quanto riguarda la salute, è consigliabile prendersi più cura di se stessi.

Amore 2/5

Salute 3/5

Denaro 2/5

(23 luglio – 22 agosto)

Giove è in risonanza armonica nel vostro segno. Sentimentalmente, in coppia, non avrete nessuna preoccupazione: tutto sta andando per il meglio e siete contenti del vostro percorso emotivo. Single: i vostri appuntamenti avranno la possibilità di trasformarsi in qualcosa di più serio. Professionalmente, consoliderete i legami con i vostri colleghi e superiori, rendendo l’atmosfera ricca di positività. Per quanto riguarda la salute, le Stelle vi indurranno a prendervi cura del vostro corpo: grazie alla loro buona influenza, saprete meglio di chiunque altro come affrontare i piccoli problemi della vita di tutti i giorni.

Amore 5/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(23 agosto – 22 settembre)

Plutone è in sestile con il Sole nel vostro segno. Sentimentalmente, in coppia deciderete di rompere la routine: il Sole dovrebbe inspirarvi a trovare idee originali per alimentare le braci del vostro amore. Anche i single avranno un atteggiamento più caldo nei loro incontri. A lavoro manca la motivazione: cercherete di finire la giornata di lavoro il prima possibile. Per quanto riguarda la salute, non sarete molto stanchi ma nemmeno troppo in forma: cercate di rilassare la mente, magari passeggiando un po’.

Amore 4/5

Salute 3/5

Denaro 3/5

(23 settembre – 22 ottobre)

Plutone è in risonanza armonica nel vostro segno. In coppia, il lato seduttivo sarà alimentato dalla posizione planetaria: attenzione a non far ingelosire il partner. I single non avranno problemi di questo tipo, ma attenzione, potreste cadere in una trappola per cui non siete davvero preparati. A lavoro le cose sono migliori di quanto vi aspettate: le preoccupazioni degli ultimi mesi stanno iniziando a svanire, ed alcuni di voi potrebbero pensare di cambiare direzione. Per quanto riguarda la salute, Plutone offre un aiuto considerevole a coloro che decidono di bilanciare le loro dipendenze.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 3/5

(23 ottobre – 21 novembre)

Nettuno è in risonanza armonica nel vostro segno. In coppia la posizione astrale è ideale per prosperare nella vostra relazione: esprimete con fiducia i vostri sentimenti. I single non esiteranno ad essere un po’ più espansivi ed avranno il vantaggio di progredire a grandi passi. A lavoro, Nettuno accentua la vostra immaginazione e quindi per estensione la vostra abilità creativa, intuitiva e innovativa permettendovi di trovare un modo per distinguervi. Per quanto riguarda la salute, coloro che soffrono di insonnia dovrebbero vedere un miglioramento. Gli altri saranno in buona forma fisica.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 3/5

(22 novembre – 20 dicembre)

Mercurio è in risonanza armonica nel vostro segno. In coppia la maggior parte di voi approfitterà dell’aspetto astrale per consolidare il rapporto: i momenti di intimità pagheranno. Single: sarete motivati ad avanzare nei rapporti con una persona in particolare. A lavoro sarete efficienti e riuscirete a risolvere alcuni problemi ricorrenti, permettendovi di finire la giornata in tranquillità. Per quanto riguarda la salute, non dovreste avvertire nessun tipo di disturbo: godetevi la giornata facendo quello che vi piace.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(21 dicembre – 19 gennaio)

Il Sole è in risonanza armonica nel vostro segno e vi porterà una gioia di vivere ed una visione un po’ più ottimista della vita. Sentimentalmente, sia le coppie che i single, tenderanno a soddisfare la relazione attuale relativizzando le cose in modo positivo. Professionalmente siete molto sicuri di voi stessi: le capacità di riflessione sono migliorate, analizzate le situazioni velocemente ed intrattenete buoni rapporti con le persone. Per quanto riguarda la salute, la forma fisica è nella norma ma dovreste concedervi qualche piccola pausa per rilassarvi.

Amore 4/5

Salute 3/5

Denaro 4/5

(20 gennaio – 18 febbraio)

Venere è in risonanza armonica nel vostro segno. Sul piano sentimentale, in coppia è previsto un intenso riavvicinamento al partner: riuscirete ad evitare i soliti conflitti e vi godrete il tempo insieme. Single: un nuovo incontro è altamente possibile e potrebbe aver luogo in circostanze insolite. Professionalmente, Venere favorisce il lavoro di consulenza che potrebbe portare a nuove strategie che presto daranno i loro frutti. Saranno favorite anche le posizioni di manager e direttore delle risorse umane. La vostra salute generale sarà buona e vi godrete appieno questa giornata.

Amore 4/5

Salute 5/5

Denaro 2/5

(19 febbraio – 20 marzo)

Giove è in risonanza armonica nel vostro segno. In coppia dovreste notare un miglioramento: la comunicazione vi permetterà di vedere le cose molto più chiaramente. Single: se avete programmato un incontro, probabilmente non sentirete il passare del tempo e lo stare insieme sarà molto piacevole. A lavoro, la posizione di Giove dovrebbe aiutarvi a muovervi in avanti. La giornata è favorevole anche per coloro che cercano un nuovo lavoro. Per quanto riguarda la salute, dovreste continuare a riposare la mente e vi sentirete sempre meglio.

Amore 4/5

Salute 3/5

Denaro 3/5

Dizionario Astrale:

Risonanza dissonante:

Dal punto di vista astrale, le energie dei pianeti dissonanti, sono forti ed in opposizione. Si scontrano con forza nel segno che li ospita: aspetto negativo all’inizio, ma i cambiamenti che producono daranno benefici in futuro.

L’opposizione astrologica:

Un’opposizione astrologica rappresenta la posizione di due pianeti opposti alla Terra. I due pianeti sono in conflitto e cercano di prevalere l’uno sull’altro. Questo aspetto induce ad una lotta interna. In genere ha un’influenza negativa ma vi farà comunque maturare se riuscirete a valorizzare il meglio di entrambi i pianeti in questione.

Il quinconce:

Il quinconce in astrologia rappresenta un angolo di 150 ° tra due pianeti rispetto alla Terra. Molto sottile, questo aspetto influenza il nostro “io” interiore e favorisce il perfezionamento. Sulla ruota dello zodiaco, si oppone sempre a due degli elementi primordiali (aria, acqua, fuoco e terra). Simbolo della dualità, spinge all’armonia e alla riconciliazione.

Quadrato:

Il quadrato in astrologia forma un angolo di 90 ° tra due pianeti. I pianeti sono in conflitto permanente ed i loro effetti sono inizialmente dannosi, mettendovi in contraddizione con voi stessi. Però, con forza e tenacia, è possibile farsi un alleato.

Risonanza armonica:

A livello astrologico, un pianeta in risonanza armonica rispetto ad un segno, emette fluidità energetica. Supporta, conforta e promuove il benessere del nativo in questo segno. Nella maggioranza dei casi è un aspetto benefico.

Congiunzione:

Una congiunzione astrologica è un aspetto tra due pianeti sulla stessa linea rispetto alla Terra. È di natura neutrale e può diventare positivo o negativo a seconda dei pianeti che lo compongono o dell’influenza di altri aspetti. Il suo ruolo è di combinare le energie.

Sestile:

Il sestile in astrologia forma un angolo di 60° tra due pianeti rispetto alla Terra. Come il trigono (ma più concreto), è utile ed è un vettore di armonia ed equilibrio. Porta anche una buona comunicazione ed apertura mentale.

Trigono:

Un trigono, in astrologia, è un aspetto tra due pianeti che formano un angolo di 120° rispetto alla Terra. I due pianeti si sostengono a vicenda e si scambiano le loro energie. Questo aspetto è positivo e porta armonia e benessere.