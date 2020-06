Oroscopo del giorno 26 Giugno 2020 a cura di Artemis

(21 marzo – 20 aprile)

Mercurio è in congiunzione con Urano nel vostro segno. In coppia, l’immaginazione prenderà il sopravento ed il partner reagirà positivamente alle vostre iniziative. Riuscirete a portate ancora più passione e tenerezza alla vita sentimentale. Single: avrete le giuste motivazioni per impegnarvi seriamente. A lavoro riuscirete a chiarire alcune situazioni e a rafforzare i rapporti con i vostri collaboratori. Per quanto riguarda la salute, dovreste prestare più attenzione allo stile di vita ed ai vostri ritmi troppo veloci: concedetevi delle pause.

Amore 4/5

Salute 3/5

Denaro 3/5

(21 aprile – 20 maggio)

Mercurio è in congiunzione con Urano nel vostro segno. In coppia, il vostro rapporto prospera, siete pronti ad andare oltre e pianificare il futuro. I single si sentono allegri ed il loro atteggiamento sarà contagioso attirando le attenzioni di coloro che li circonderanno. Professionalmente dovreste ricevere buone notizie: uno dei superiori potrebbe farvi dei complimenti per il vostro lavoro e sarebbe un buon momento per parlare anche di una promozione. Per quanto riguarda la salute, il Sole porta energia positiva e niente sembra spaventarvi: la vostra resistenza è aumentata notevolmente.

Amore 5/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(21 maggio – 21 giugno)

Saturno è in risonanza armonica nel vostro segno. Sentimentalmente, le coppie recentemente formate decideranno di assumersi impegni più profondi. Le altre saranno guidate dall’entusiasmo in progetti importanti. Single: se avete deciso di esprimere i vostri sentimenti dovreste vedere un miglioramento della vostra situazione. Professionalmente, la vostra ambizione è appoggiata da Saturno ed avrete voglia di dimostrare le vostre capacità, tuttavia, non agite con troppa fretta. Per quanto riguarda la salute, energia, dinamismo ed entusiasmo saranno i vostri alleati.

Amore 5/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(22 giugno – 22 luglio)

Il Sole è in risonanza armonica nel vostro segno. Sentimentalmente, sia le coppie che i single tenderanno a provocare il partner o l’eletto del cuore per scoprire i loro veri sentimenti, tuttavia, dovreste cercare di rimanere obiettivi e non innescare polemiche senza validi motivi. Professionalmente sarete molto motivati e riuscirete a sorprendere i collaboratori grazie alle vostre abilità. Per quanto riguarda la salute dovreste cercare di pensare di più alle necessità del vostro corpo e rilassarvi.

Amore 3/5

Salute 3/5

Denaro 4/5

(23 luglio – 22 agosto)

Giove è in opposizione con Marte nel vostro segno. In coppia si annuncia una giornata difficile: dovreste imparare a fare un passo indietro e cercare di non dire cose che potreste rimpiangere. Single: se la persona che vi piace sembra ignorarvi non dovreste insistere oggi. Professionalmente dovreste fare una valutazione delle vostre competenze per ricordarvi quali sono i punti di forza e dove potreste migliorare. Per quanto riguarda la salute, cercate di prestare più attenzione al cibo.

Amore 2/5

Salute 2/5

Denaro 2/5

(23 agosto – 22 settembre)

Mercurio è in congiunzione con Urano nel vostro segno. In coppia potreste vivere un’atmosfera un po’ pesante: avrete difficoltà ad esprimere le vostre emozioni e non apprezzerete il comportamento del partner. Single: cercate di non lasciare che l’ansia prenda il sopravento. Professionalmente, dovreste affrontare una serie di momenti spiacevoli, tuttavia questo percorso vi sarà utile e vi aprirà nuove prospettive di successo. Per quanto riguarda la salute, se praticate sport o siete sempre in movimento, non dimenticate di idratarvi e di fare qualche piccola pausa.

Amore 3/5

Salute 3/5

Denaro 2/5

(23 settembre – 22 ottobre)

La Luna è in sestile con Venere nel vostro segno. Sentimentalmente le coppie godono di un rapporto sano basato sul rispetto reciproco e sentimenti profondi. I single vogliono rianimare la loro vita sociale e stanno riflettendo sulle loro aspettative e necessità in amore. Professionalmente, la Luna accentua le capacità comunicative ed organizzative: più sarete concentrati, più velocemente riuscirete a portare a termine un lavoro. Per quanto riguarda la salute, state trascurando voi stessi ed il corpo ne risente: riposatevi.

Amore 4/5

Salute 3/5

Denaro 4/5

(23 ottobre – 21 novembre)

Il Sole è in risonanza armonica nel vostro segno. In coppia state facendo piani a lungo termine e sembra che tutto funzioni secondo i vostri desideri. Single: sarete sorpresi di scoprire che una persona conosciuta di recente condivide le vostre stesse idee. Professionalmente, l’aspetto planetario vi rende obiettivi ed efficienti: potete rafforzare la vostra posizione e prendere le decisioni che avete evitato ultimamente. Per quanto riguarda la salute, vi sentirete in buone condizioni, tuttavia, dovreste iniziare a lavorare sul nervosismo e non lasciarvi influenzare da situazioni stressanti.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(22 novembre – 20 dicembre)

Mercurio è in congiunzione con Urano nel vostro segno. Sentimentalmente, potreste sorprendere il partner proponendogli di rompere la routine attuale e di cambiare alcune delle vostre abitudini. Single: non è la giornata migliore per incontrare nuova gente, anche se non sarà impossibile conoscere una persona piuttosto interessante. Professionalmente avrete molte cose da fare e dovreste organizzare con cura le attività per non cadere nella confusione e rischiare di mischiare il tutto. La salute è abbastanza buona: cercate di riposarvi per ricaricare al massimo le vostre batterie.

Amore 3/5

Salute 3/5

Denaro 2/5

(21 dicembre – 19 gennaio)

Giove è in opposizione con Marte nel vostro segno. In coppia sarà necessario essere più comprensivi se non volete scatenare dei conflitti che potrebbero cacciarvi in situazioni irreparabili. Single: se volete trovare la vostra anima gemella dovreste cercare di essere un po’ più aperti. Professionalmente, l’atmosfera generale sarà piuttosto pesante: da un po’ di tempo state indulgendo sulla difensiva e qualcuno potrebbe rimproverarvi. Per quanto riguarda la salute, sentirete maggiori tensioni: siete troppo nervosi ed agitati e se non vi riposerete rischiate di peggiorare la situazione.

Amore 2/5

Salute 2/5

Denaro 2/5

(20 gennaio – 18 febbraio)

Il Sole è in risonanza armonica nel vostro segno. In coppia sarete in totale confidenza e sintonia con il partner ed i piccoli disaccordi abituali svaniranno: dovreste godere di tranquillità ed alimentare la vostra relazione con gesti affettuosi. Single: dovreste ricevere notizie da una persona che vi piace. Sta a voi coglierne l’occasione. Professionalmente, se siete in un processo di sviluppo o in attesa di risposte, al più presto dovreste ricevere notizie positive. Per quanto riguarda la salute, dovreste godervi la giornata perché non avrete motivi di preoccupazione: sarete vitali e di buon umore.

Amore 4/5

Salute 5/5

Denaro 4/5

(19 febbraio – 20 marzo)

La Luna è in sestile con Venere nel vostro segno. In coppia sarete soddisfatti dall’evoluzione del vostro rapporto: insieme al partner guardate con fiducia e sicurezza verso il futuro. Single: dovreste ricevere buone notizie da una persona che vi interessa. Professionalmente dovreste vedere una svolta grazie all’energia che avete messo sul lavoro nell’ultimo periodo. Per quanto riguarda la salute, godrete di buona resistenza fisica e riuscirete a fare tutto quello che era rimasto in sospeso.

Amore 5/5

Salute 5/5

Denaro 4/5

Dizionario Astrale:

Risonanza dissonante:

Dal punto di vista astrale, le energie dei pianeti dissonanti, sono forti ed in opposizione. Si scontrano con forza nel segno che li ospita: aspetto negativo all’inizio, ma i cambiamenti che producono daranno benefici in futuro.

L’opposizione astrologica:

Un’opposizione astrologica rappresenta la posizione di due pianeti opposti alla Terra. I due pianeti sono in conflitto e cercano di prevalere l’uno sull’altro. Questo aspetto induce ad una lotta interna. In genere ha un’influenza negativa ma vi farà comunque maturare se riuscirete a valorizzare il meglio di entrambi i pianeti in questione.

Il quinconce:

Il quinconce in astrologia rappresenta un angolo di 150 ° tra due pianeti rispetto alla Terra. Molto sottile, questo aspetto influenza il nostro “io” interiore e favorisce il perfezionamento. Sulla ruota dello zodiaco, si oppone sempre a due degli elementi primordiali (aria, acqua, fuoco e terra). Simbolo della dualità, spinge all’armonia e alla riconciliazione.

Quadrato:

Il quadrato in astrologia forma un angolo di 90 ° tra due pianeti. I pianeti sono in conflitto permanente ed i loro effetti sono inizialmente dannosi, mettendovi in contraddizione con voi stessi. Però, con forza e tenacia, è possibile farsi un alleato.

Risonanza armonica:

A livello astrologico, un pianeta in risonanza armonica rispetto ad un segno, emette fluidità energetica. Supporta, conforta e promuove il benessere del nativo in questo segno. Nella maggioranza dei casi è un aspetto benefico.

Congiunzione:

Una congiunzione astrologica è un aspetto tra due pianeti sulla stessa linea rispetto alla Terra. È di natura neutrale e può diventare positivo o negativo a seconda dei pianeti che lo compongono o dell’influenza di altri aspetti. Il suo ruolo è di combinare le energie.

Sestile:

Il sestile in astrologia forma un angolo di 60° tra due pianeti rispetto alla Terra. Come il trigono (ma più concreto), è utile ed è un vettore di armonia ed equilibrio. Porta anche una buona comunicazione ed apertura mentale.

Trigono:

Un trigono, in astrologia, è un aspetto tra due pianeti che formano un angolo di 120° rispetto alla Terra. I due pianeti si sostengono a vicenda e si scambiano le loro energie. Questo aspetto è positivo e porta armonia e benessere.