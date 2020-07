Covid-19, muore un paziente ricoverato al Goretti. Due nuovi positivi

LATINA- Un decesso e due nuovi casi positivi di covid-19, uno a Latina e uno ad Anzio. È bilancio delle ultime 24 ore riportato nell bollettino quotidiano della ASL di Latina.

Il decesso riguarda un paziente, residente a Latina, ricoverato presso il Reparto di Malattie Infettive dell’Ospedale S.M. Goretti di Latina .

In aumento i guariti che ora sono 491; 34 gli attuali positivi di cui 22 ricoverati in ospedale, in aumento rispetto all’ultimo dato.

Nessun paziente Covid è ricoverato presso la Terapia Intensiva del Goretti.