Covid-19, due nuovi contagi a Latina e Aprilia

LATINA – Un uomo e una donna, il primo a Latina, la seconda nel Comune di Aprilia sono risultati positivi al Covid. Con questi ultimi due casi riportati nel bollettino della Asl, il totale dei contagi in provincia di Latina sale a 565 di cui 502 considerati guariti, 36 decessi, e 27 positivi attivi.

Il caso di Aprilia riguarda una donna tornata dall’estero che osservava la sua quarantena quando ha accusato i sintomi dell’infezione da coronavirus ed è stata sottoposta al tampone. Preoccupa il viaggio effettuato in aereo e si stanno ricostruendo in queste ore con l’aiuto della compagnia aerea i contatti avuti dalla donna. Per scongiurare o limitare contagi di ritorno, bisognerà anche risalire a tutti i passeggeri del volo intercontinentale che dovranno osservare l’isolamento.

Anche il caso del contagio emerso a Minturno nei giorni scorsi ha spinto la Asl ad affettuare circa 100 tamponi. I risultati arriveranno dal laboratorio del Goretti nelle prossime ore.

E’ per questa ragione che le autorità sanitarie continuano a raccomandare ai cittadini di tutta la Provincia “di rispettare rigorosamente le disposizioni vigenti sulla mobilità delle persone nonché tutte le prescrizioni in materia di rispetto delle distanze, del lavaggio delle mani e del divieto di assembramento”, ricordando che “allo stato, l’unico modo per evitare la diffusione del contagio consiste nel ridurre all’essenziale i contatti sociali per tutta la durata dell’emergenza”.