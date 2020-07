Covid-19, prosegue la catena dei contagi a Formia. Una donna positiva a Fondi

Shares

LATINA – Sono due donne, una 75 enne residente a Fondi, ricoverata in ospedale per la severità dei sintomi, e una sessantenne di Formia i due nuovi contagi da Covid-19 rilevati dalla Asl di Latina. La seconda è legata al link degli altri due casi positivi emersi nelle scorse ore nella città del Sud Pontino di rientro dalla Lombardia. La donna lavora in un ente pubblico e alla Asl spetterà ricostruire tutti i contatti avuti.

LA COMUNITA’ INDIANA – Si sono invece presentate al pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria Goretti di Latina ieri le due donne indiane risultate positive perché conviventi con il giornalista indiano risultato contagiato. Sono la moglie e una parente dell’uomo, entrambe ricoverate in Malattie Infettive. Sale così a 9 la catena di quei contagi.

IL BUS PER SABAUDIA – Sono intanto in corso le indagini e il tracciamento dei passeggeri saliti sul bus del Cotral sul quale ha viaggiato il cittadino indiano residente a Roma che dall’abitazione del quartiere San Lorenzo in cui vive è andato a Sabaudia per lavorare. Un connazionale che era a conoscenza del suo stato di salute, ha chiamato i carabinieri. Per tutti i viaggiatori del mezzo partito da Priverno-Fossanova alle 8,50 del 24 luglio diretto a Sabaudia, il numero da contattare è l’800118800.

La Asl ieri ha anche incontrato il rappresentante della comunità indiana Gurmukh Singh per stabilire una collaborazione su tutto il territorio pontino. Su Fb il messaggio in lingua indiana per raccomandare prudenza e ricordare di osservare un periodo di isolamento precauzionale al rientro dai Paesi più a rischio.