Incidente sulla Pontina, centra l’autovelox di Aprilia al volante di un’Audi rubata

APRILIA – Viaggiava di notte sulla Pontina al volante di un’auto rubata, non aveva la patente e aveva bevuto decisamente troppo, tanto da finire la sua corsa contro l’autovelox. Nella notte gli agenti del distaccamento di Aprilia della polizia stradale sono intervenuti per un incidente stradale avvenuto al km.94+500 dove un ragazzo indiano 23enne, a bordo di un’Audi aveva centrato la postazione fissa di rilevamento della velocità che si trova al margine della carreggiata ed era fuggito. Il giovane è stato trovato poco dopo nelle campagne e denunciato. Dagli accertamenti è emerso che l’auto era stata rubata poco prima a Latina, mentre il giovane indiano, in evidente stato confusionale, sottoposto al controllo tramite etilometro, aveva un tasso alcolemico pari a 1,90 g/l.