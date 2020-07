Incidente sull’Appia, dichiarata la morte di Chiara Battisti. Era in coma da sabato

LATINA – La notizia più brutta è arrivata oggi dopo giorni di speranza: Chiara Battisti non ce l’ha fatta. La ragazza di Latina, 28 anni compiuti ad aprile, ricoverata nella Rianimazione dell’ospedale Santa Maria Goretti dove è rimasta sempre in coma profondo, è stata dichiarata deceduta in queste ore e staccata dalle macchine che la tenevano in vita. Si sarebbe dovuta laureare lunedì.

Le sue condizioni erano apparse subito gravissime quando i soccorritori, nella notte tra venerdì e sabato, sono intervenuti sull’Appia al km 83,700 nel punto in cui la Bmw serie 1 su cui Chiara viaggiava con il fidanzato si è scontrata frontalmente con la Mini guidata da Alessandro Paolucci, il quarantenne di Cisterna morto nell’incidente e di cui oggi sono stati celebrati i funerali. L’impatto tra le due vetture, quella di Paolucci che si dirigeva verso Terracina e l’altra diretta verso Latina, è stato violentissimo. Chiara tornava da una serata trascorsa a cena fuori sui Lepini, aveva postato una foto poco prima da Sermoneta, poi la tragedia a mezzanotte e mezza. Quando è arrivata al Goretti era in condizioni disperate. Restano critiche le condizioni del suo ragazzo, ricoverato anche lui in Rianimazione nello stesso ospedale.

Tanti gli amici che stanno scrivendo in queste ore messaggi sul profilo Fb della ragazza che era conosciutissima e viene descritta da tutti come solare, allegra, sempre disponibile ad aiutare gli altri. Aveva studiato al Liceo Classico di Latina prima di affrontare gli studi di Farmacia, una facoltà amava. Per un periodo aveva anche fatto esperienza alla Bsp Pharmaceutical, quindi aveva compiuto l’ultimo sforzo per terminare gli esami. La méta era proprio a un passo.

Chiara Battisti è l’ennesima giovane vittima delle nostre strade e spetterà alla Procura della Repubblica che ha aperto un fascicolo chiarire le circostanze di questo incidente. I carabinieri che hanno effettuato la ricostruzione hanno consegnato tutto nelle mani del magistrato.

Sul suo profilo resta la frase di Gio Evan che aveva voluto condividere: “Ti diranno di rimanere tra le righe, tu esci invece”.