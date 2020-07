Minaccia di sterminare la famiglia a Terracina, arrestato in Germania

LATINA – Minaccia di sterminare la famiglia che vive a Terracina e poi di suicidarsi. E’ stato arrestato in Germania un uomo nigeriano di 38 anni su cui pendeva un mandato di arresto europeo. L’operazione coordinata dal Servizio di Cooperazione Internazionale di Polizia (SCIP) ha portato all’esecuzione della misura di custodia cautelare in carcere richiesta dalla pm Martina Taglione della Procura di Latina ed emessa dal G.I.P. Francesca Coculo.

L’uomo, che lo scorso anno aveva già tentato di portare via alla madre la figlia piccola avuta dalla relazione con una donna di Terracina, era stato per questo raggiunto da un divieto di avvicinamento e di comunicazione con la ex e si era trasferito in Germania. Da qui però aveva ricominciato a tormentare la donna inviandole messaggi minatori e giungendo a preannunciare il peggio. O ora accusato di minacce aggravate e atti persecutori nei confronti della ex.