Latina, attivata la app spiagge libere. Leggio: “Non è per prenotare”

LATINA – La app reservare.it che da ieri è operativa anche a Latina non serve per prenotare i tratti di spiaggia libera presenti sul lungomare del capoluogo, piuttosto a fornire e acquisire informazioni, anche a fini sanitari. Lo puntualizza l’assessora alla partecipazione, alle politiche giovanili e alle smart city, Cristina Leggio. Se infatti è vero che Latina condivide il sistema con Sabaudia attraverso lo stesso portale, i bagnanti a Latina non troveranno steward ad attenderli alle passerelle per regolamentare gli accessi.

“La nostra non è una app usata per prenotare. E’ un modo per accedere in modo informato alla spiaggia potendo sapere con anticipo se la porzione di arenile che abbiamo scelto è già affollata oppure no in una certa fascia oraria, considerata l’attuale necessità di rispettare le norme di sicurezza per la prevenzione del Covid19. Abbiamo inteso utilizzare il servizio principalmente per la sua funzione informativa e chiediamo un contributo attivo ai cittadini per poter aggiornare lo stato di occupazione delle spiagge dichiarandoci il loro accesso o l’intensione di accedere a un determinato di spiaggia libera con un sistema che tutela la privacy”, spiega l’assessora Cristina Leggio.

La barra del sistema reservare.it che da verde arriva a rossa consente ai bagnanti di programmare meglio l’orario o stabilire qual è la spiaggia più libera. Quindi più cittadini scaricheranno la app e la utilizzeranno, tante più informazioni in tempo reale il sistema sarà in grado di fornire. Anche gli steward presenti in spiaggia contribuiranno a descrivere il quadro delle presenze. Acquisire informazioni consente anche il tracciamento sanitario nei casi in cui si registri un caso di contagio fra chi ha frequentato la spiaggia.