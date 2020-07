Morta per Covid-19 una donna a Priverno. La sindaca Bilancia proclama lutto cittadino

PRIVERNO – Una donna di Priverno è morta per Covid-19. Era ricoverata a Roma. Lo ha reso noto la sindaca Anna Maria Bilancia che ha proclamato lutto cittadino nella giornata di domenica quando saranno celebrate le esequie.

“Nella giornata di ieri – scrive in un post su Fb la prima cittadina – la nostra Comunità è stata nuovamente ferita da un altro lutto, che speravamo tanto non vedere ripetersi per la seconda volta a causa della pandemia. Ci ha lasciato anche la nostra cara Agostina Felici, dopo una lunga lotta contro il virus maledetto che ha causato e diffuso tanto dolore in tutto il mondo”.

Gli eventi artistici, programmati nella serata di domani dal Comune, sono per questa ragione annullati.