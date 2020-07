Maxi tamponamento sulla Pontina: chiusa la corsia verso Latina

LATINA – Nel giorno dell’esodo per il fine settimana, la Pontina è bloccata in direzione di Latina per un maxi tamponamento verificatosi al km 36,600 nel comune di Ardea. Il traffico è deviato.

L’incidente, per cause da accertare da parte dei carabinieri, ha coinvolto cinque auto e un mezzo pesante e si registrano feriti. Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118, le squadre Anas e la polizia stradale per i rilievi e per il ripristino delle condizioni di sicurezza della viabilità.