Oroscopo del giorno 02 Luglio 2019 a cura di Artemis

(21 marzo – 20 aprile)

La Luna è in risonanza armonica nel vostro segno. In coppia siete più che fiduciosi della vostra situazione emotiva, siete aperti ed il partner apprezza il vostro entusiasmo. Single: potreste incontrare la persona che cambierà la vostra vita. A lavoro avete raggiunto una certa stabilità finanziaria e state guardando positivamente verso il futuro. Dal punto di vista della salute vi sentite imbattibili: nulla disturba il vostro equilibrio e potete godere al massimo questa giornata.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(21 aprile – 20 maggio)

Venere è in risonanza armonica nel vostro segno. Sentimentalmente, sia per le coppie che per i single, sarà una bella giornata: il partner o il vostro prescelto vi sostengono e vi apprezzano. I vostri rapporti sono equilibrati e vi sentite appagati emotivamente. Godete di momenti tranquilli in buona compagnia. A lavoro, se non dubitate di voi stessi, avanzerete ancora più velocemente; le Stelle favoriscono la vostra progressione. Per quanto riguarda la salute vi sentite bene e state cercando di mantenere uno stile di vita sano.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 2/5

(21 maggio – 21 giugno)

La Luna è in risonanza armonica nel vostro segno. In coppia troverete i mezzi giusti per comunicare col partner: potreste pianificare il vostro futuro o le prossime vacanze. Single: se avete un appuntamento in serata, l’aspetto astrale è favorevole e vi riserva un incontro che potrebbe portare ad un rapporto appagante. A lavoro, la Luna vi consente di avere ottime capacità di analisi e sintesi nelle proprie attività nei prossimi giorni, così da pianificare razionalmente le vostre azioni. Per quanto riguarda la salute, se avete avuto dei problemi recentemente, sembra che, presto, tutto tornerà in ordine.

Amore 4/5

Salute 3/5

Denaro 4/5

(22 giugno – 22 luglio)

Mercurio è in risonanza armonica nel vostro segno. Sentimentalmente dovreste cercare di allontanare la gelosia ed i compromessi che vi infastidiscono. In questa posizione astrale, è meglio evitare i conflitti di interesse in coppia. Single: probabilmente trascorrerete una serata con gli amici come ai bei vecchi tempi. A lavoro, un nuovo contatto professionale potrebbe sbloccare una situazione: è ottimo per seguire la vostra carriera all’interno della stessa azienda o per beneficiare di una nuova opportunità. Per quanto riguarda la salute, l’energia inviata da Mercurio vi renderà elettrizzanti. Canalizzate bene le vostre forze e cercate di rallentare un po’.

Amore 3/5

Salute 3/5

Denaro 4/5

(23 luglio – 22 agosto)

Urano è in risonanza armonica nel vostro segno. Sentimentalmente, i single esprimono il loro fascino e potrebbero attrarre l’attenzione desiderata. In coppia, il partner avrà difficoltà a rifiutare i vostri desideri più intimi: sarà sufficiente suggerire e le cose faranno il loro corso. Nel campo professionale, oggi, sono i valori personali che saranno presi in considerazione: dovreste cercare di trovare un equilibrio tra le vostre aspirazioni e le vostre scelte. Per quanto riguarda la salute avete bisogno di rilassarvi e di trovare qualche attività che potrebbe stimolarvi.

Amore 4/5

Salute 3/5

Denaro 3/5

(23 agosto – 22 settembre)

Saturno è in risonanza armonica nel vostro segno. Sentimentalmente, per le coppie, sarà una giornata negativa: per evitare i conflitti, prestate attenzione alle parole del partner. Cercate di non rimproverarlo in tutto ciò che fa. I single sono meno preoccupati ed ogni incontro sarà piacevole e tranquillo. Per quanto riguarda il lavoro, il posizionamento astrale potrebbe farvi isolare e bloccarvi: evitatelo cercando la compagnia dei colleghi gioviali per migliorare la giornata. Dal punto di vista della salute, sotto questo aspetto astrale, è molto probabile un calo di energia. Cercate di mantenere un ritmo equilibrato per non peggiorare la situazione.

Amore 2/5

Salute 2/5

Denaro 2/5

(23 settembre – 22 ottobre)

Saturno è in risonanza armonica nel vostro segno. Sentimentalmente, in coppia, se avete incontrato delle difficoltà in passato, oggi il partner vi aiuterà a trovare la tranquillità. Non lasciatevi trascinare dai pensieri negativi e godetevi la giornata accanto alla vostra metà. Single: abbiate fiducia in voi stessi per vedere la concretizzazione del vostro rapporto. A lavoro dovreste concentrarvi di più sull’aiuto reciproco: avete bisogno di una mano per poter far avanzare i vostri progetti. Per quanto riguarda la salute, siete pieni di energia e desiderosi di muovervi in tutte le direzioni, tuttavia, in serata, cercate di rilassarvi.

Amore 3/5

Salute 4/5

Denaro 3/5

(23 ottobre – 21 novembre)

Giove è in opposizione con la Luna nel vostro segno. In coppia potreste trovarvi di fronte ad un dilemma: o accettate di fare degli sforzi e di impegnarvi di più nel vostro rapporto o il partner potrebbe evidenziare in maniera assoluta i vostri difetti. Prendete una decisione. Single: dovreste pensare bene prima di affrontare discorsi molto seri. A lavoro sarà una giornata pesante: state provocando tutti senza alcun motivo e potreste creare delle brutte situazioni. Cercate di mantenervi diplomatici. Dal punto di vista della salute vi sentite esausti: la causa è il vostro atteggiamento negativo e le azioni esacerbate. Dovreste trovare un’attività rilassante.

Amore 2/5

Salute 2/5

Denaro 2/5

(22 novembre – 20 dicembre)

Giove è in opposizione con la Luna nel vostro segno. Sentimentalmente, in coppia tutto va abbastanza bene. Per evitare alcuni malintesi dovreste essere più comunicativi ed ascoltare di più il partner. Single: se doveste incontrare una persona, cercate di essere più sinceri possibile. A lavoro potreste essere un po’ delusi per non aver ricevuto ancora una risposta: non preoccupatevi, a breve riuscirete a risolvere la questione. Dal punto di vista della salute cercate di pensare di più al vostro benessere: rilassatevi e riposatevi.

Amore 3/5

Salute 3/5

Denaro 2/5

(21 dicembre – 19 gennaio)

Il Sole è in risonanza armonica nel vostro segno. Sentimentalmente, in coppia, non avrete nessuna preoccupazione: tutto sta andando per il meglio e siete grati della vostra vita insieme. Single: è una giornata favorevole ai nuovi incontri. Uscite di più perché avete la possibilità di conoscere persone affascinanti. A lavoro, sembra che i vostri progetti stiano raggiungendo il livello successivo: avete le giuste capacità per riuscire a velocizzare il percorso verso il successo. Per quanto riguarda la salute, dovreste evitare di fare troppi sforzi fisici: prendetevi un po’ di tempo per rilassarvi e vi sentirete ancora meglio.

Amore 5/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(20 gennaio – 18 febbraio)

Giove è in opposizione con la Luna nel vostro segno ed influenzerà il modo di vedere la vostra relazione, soprattutto se siete il tipo che condivide tutto col partner: avete bisogno dell’avventura e dell’inaspettato per risvegliare la passione. Single: sentitevi liberi di uscire perché potreste incontrare finalmente la vostra metà. Sotto questa influenza astrale, non avete troppa voglia di lavorare ma sarà necessario fare alcuni sforzi. Tuttavia, non dovreste preoccuparvi: il buon umore dei colleghi vi restituirà presto la motivazione. Dal punto di vista della salute, non siete al meglio delle condizioni: ascoltate il vostro corpo e prendetevi cura di voi se non volete pagare il prezzo della negligenza più tardi.

Amore 3/5

Salute 2/5

Denaro 3/5

(19 febbraio – 20 marzo)

Marte è in risonanza dissonante nel vostro segno. In coppia, siete perseveranti ed avete la ferma intenzione di superare qualsiasi ostacolo che potrebbe intralciare la vostra vita sentimentale. Single: siete tenaci e fiduciosi. Una persona conosciuta di recente vi darà ottime notizie. A lavoro, se una questione problematica o rischiosa richiede cautela ed intuizione, avrete la possibilità di bloccare le insidie prima che esse nascano. Gli avversari dovranno solo ritirarsi perché sarete voi a dominare. Per quanto riguarda la salute vi sentite abbastanza bene, tuttavia, se dovessero sorgere alcuni problemi, cercate di capirne la causa ed agite di conseguenza.

Amore 3/5

Salute 3/5

Denaro 3/5

Dizionario Astrale:

Risonanza dissonante:

Dal punto di vista astrale, le energie dei pianeti dissonanti, sono forti ed in opposizione. Si scontrano con forza nel segno che li ospita: aspetto negativo all’inizio, ma i cambiamenti che producono daranno benefici in futuro.

L’opposizione astrologica:

Un’opposizione astrologica rappresenta la posizione di due pianeti opposti alla Terra. I due pianeti sono in conflitto e cercano di prevalere l’uno sull’altro. Questo aspetto induce ad una lotta interna. In genere ha un’influenza negativa ma vi farà comunque maturare se riuscirete a valorizzare il meglio di entrambi i pianeti in questione.

Il quinconce:

Il quinconce in astrologia rappresenta un angolo di 150 ° tra due pianeti rispetto alla Terra. Molto sottile, questo aspetto influenza il nostro “io” interiore e favorisce il perfezionamento. Sulla ruota dello zodiaco, si oppone sempre a due degli elementi primordiali (aria, acqua, fuoco e terra). Simbolo della dualità, spinge all’armonia e alla riconciliazione.

Quadrato:

Il quadrato in astrologia forma un angolo di 90 ° tra due pianeti. I pianeti sono in conflitto permanente ed i loro effetti sono inizialmente dannosi, mettendovi in contraddizione con voi stessi. Però, con forza e tenacia, è possibile farsi un alleato.

Risonanza armonica:

A livello astrologico, un pianeta in risonanza armonica rispetto ad un segno, emette fluidità energetica. Supporta, conforta e promuove il benessere del nativo in questo segno. Nella maggioranza dei casi è un aspetto benefico.

Congiunzione:

Una congiunzione astrologica è un aspetto tra due pianeti sulla stessa linea rispetto alla Terra. È di natura neutrale e può diventare positivo o negativo a seconda dei pianeti che lo compongono o dell’influenza di altri aspetti. Il suo ruolo è di combinare le energie.

Sestile:

Il sestile in astrologia forma un angolo di 60° tra due pianeti rispetto alla Terra. Come il trigono (ma più concreto), è utile ed è un vettore di armonia ed equilibrio. Porta anche una buona comunicazione ed apertura mentale.

Trigono:

Un trigono, in astrologia, è un aspetto tra due pianeti che formano un angolo di 120° rispetto alla Terra. I due pianeti si sostengono a vicenda e si scambiano le loro energie. Questo aspetto è positivo e porta armonia e benessere.