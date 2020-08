Sulla spiaggia di Fondi la nascita in diretta delle tartarughe marine

Shares

FONDI – E’ un po’ come essere lì. Grazie a questo video diffuso su you tube da Sea Shephered Italia, gli appassionati di natura hanno potuto seguire in diretta la nascita dei piccoli di tartaruga marina avvenuta sulla spiaggia di Fondi nella notte. Le uova erano state deposte a metà luglio ed erano state protette con una recinzione, poi tenute sotto stretta osservazione dalla notte del 25 luglio fino alle scorse ore quando si sono schiuse sotto lo sguardo vigile degli esperti della rete Tartalazio. Tantissimi i commenti di sorpresa e di emozione suscitati dalle immagini.