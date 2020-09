Diventare volontari della Lilt di Latina, riprende la formazione

Shares

LATINA – Diventare volontari della Lega italiana per la lotta contro i tumori si può seguendo la formazione che dopo lo stop dovuto al Covid, può riprendere. L’appuntamento è per lunedì prossimo 7 settembre, alle 15, presso la Curia Vescovile di Latina, dove la LILT riprenderà le attività di preparazione per rispondere alle numerose richieste arrivate da persone che vogliono impegnarsi e dare il loro supporto alle varie iniziative che vengono svolte.

“Non basta desiderare di dedicare il proprio tempo agli altri – dice la presidente Nicoletta D’Erme – , occorre anche che la struttura/associazione di cui si andrà a far parte fornisca tutte le informazioni sull’ambiente particolare in cui il volontario andrà ad operare, le regole che governano tale ambiente e come interagire con lo stesso. Solo così -prosegue Nicoletta D’Erme – informato e formato, il volontario potrà essere di vero aiuto sgli altri e soddisfare appieno il proprio desiderio di partecipazione in una comunità”