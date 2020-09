Incidente frontale fra due Tir sulla via dei Monti Lepini a Sezze

Shares

LATINA – E’ stata riaperta da poco, intorno alle 15, la SS 156 dei Monti Lepini chiusa per un incidente che ha coinvolto due Tir che viaggiavano nel tratto compreso tra Sezze e Ceriara intorno al km 36,500. Dai primi accertamenti, un mezzo avrebbe invaso la corsia opposta schiacciando l’altro sul guardraill. Che cosa sia accaduto lo stabiliranno i carabinieri intervenuti sul tratto per i rilievi. Sul posto anche vigili del fuoco e il 118 che ha trasferito i due conducenti feriti in ospedale a Latina.