Immuni scaricata dal 14,9% dei cittadini del Lazio: “Ma a me non ha segnalato la positività del mio compagno”

LATINA – Oltre 7 milioni di persone hanno scaricato la App Immuni, nel Lazio lo hanno fatto il 14,9% dei cittadini residenti, ancora troppo pochi anche se c’è chi sta peggio e solo pochi hanno fatto. Si tratta di uno strumento importante nella lotta contro COVID19 perché aiuta a rintracciare i contatti di chi risulta positivo al virus.

Anche se qualche falla c’è, come ci ha raccontato da Latina la compagna di un positivo, anche lei in isolamento domiciliare così come prescritto dalla Asl. Entrambi avevano scaricato e attivato l’applicazione già prima del contagio.

“Ad oggi – racconta – dopo oltre una settimana, non ci è arrivata alcuna notifica di esposizione. E’ paradossale: vivo con un contagiato e mi sembra assurdo che Immuni non me l’abbia segnalato”, racconta Angela (nome di fantasia) che, ricevuto il risultato del tampone, ha chiesto al compagno di entrare nella funzionalità “segnala positività” scoprendo di non poterlo fare in autonomia.

Sul sistema appare prima la scritta “comunica il codice monouso all’operatore sanitario”, seguita da “attendi la conferma dell’operatore” e infine “prosegui per verificare l’autorizzazione al codice”. Ma l’operatore chi è?

SENTIAMO IL RACCONTO

Ovvio che se la positività del compagno di Angela non è stata segnalata a lei che è convivente e dunque fisicamente vicinissima (la app non ne conosce l’identità ma dovrebbe incrociare il suo codice), tantomeno sarà stata segnalata ad altri cittadini con cui anche inconsapevolmente lui si fosse incontrato. E’ un caso isolato?

Segnalateci la vostra esperienza.