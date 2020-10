Presentata la “Woman Latina Calcio 1932”

Shares

LATINA – E’ stata presentata ieri sera, nel centro sportivo “EX FULGORCAVI” di Latina, la nuova stagione della “Woman Latina Calcio 1932”, la compagine latinense che parteciperà al prossimo campionato di Eccellenza femminile. Rinnovata completamente nei quadri societari e tecnici, l’ambiziosa società di Latina vuole essere protagonista della stagione, che prenderà ufficialmente il via domenica 24 ottobre.

“Abbiamo una responsabilità importante – ha detto il Presidente Giovanni Farina – e lo sappiamo tutti, a partire dalla società, passando dallo staff tecnico fino a tutte le nostre ragazze. Abbiamo iniziato il nostro percorso già ad agosto con tutte le limitazioni e prevenzioni del caso e sono orgoglioso del gruppo e della voglia che ad ogni allenamento le ragazze e i tecnici mettono in campo. Ci sarà da combattere, ci aspettano tutti al varco ma la Women Latina Calcio 1932 è pronta e si sta preparando per questo. Abbiamo l’onore e l’onere di rappresentare una città importante. Il Latina femminile qualche anno fa militava in serie B ma nessuno lo sapeva. Oggi finalmente il calcio femminile è seguito ed ha l’attenzione dei media. Il nostro progetto è a medio e lungo termine. L’obiettivo è sicuramente quello di riportare il calcio femminile a Latina nelle serie che contano ma anche di proporre un modello culturale di calcio femminile di qualità, nonché di uscire dal nostro orticello e fare sistema con le diverse realtà esistenti nei comuni pontini”.

LO HA INTERVISTATO ROBERTA SOTTORIVA

Il massimo dirigente ha anche sottolineato che gli obiettivi della società si inquadrano in una programmazione più ampia che, grazie alla collaborazione con l’Associazione Città Sport Cultura, prevede attività e finalità di carattere sociale, legate alla cultura dello sport, alla salute e al benessere, alla integrazione sociale. In tal senso sarà realizzato anche un programma di affiliazione con altre realtà del calcio femminile locale, così da consentire una più rapida e qualificata crescita dell’intero movimento.

Ospite della serata anche il sindaco di Latina, Damiano Coletta, che da ex calciatore non ha voluto mancare portando il saluto suo e di tutta l’amministrazione comunale. Coletta ha voluto sapere nome e ruolo delle giocatrici e poi ha aggiunto: “Il calcio è da sempre la mia grande passione. Auguro il meglio a questa società che se lo merita per tutti gli sforzi fatti fino a questo momento, soprattutto nella situazione nella quale ci troviamo. A voi ragazze, invece, ricordo che indossate i colori nerazzurri e che rappresentate Latina dovunque vi troviate. Siatene fiere e comportatevi di conseguenza”.

Quindi il presidente ha presentato i nuovi organigrammi societari e tecnici, con la rosa della squadra da 23 giocatrici, e la guida tecnica affidata a Jody Franzè.

La compagine femminile pontina si allena e giocherà le partite di campionato nel centro sportivo storico del Latina Calcio, vale a dire alla “ EX FULGORCAVI” tra Borgo Piave e Borgo Santa Maria e disputerà le partite di cartello, se i calendari lo permettono, allo Stadio “Francioni” di Latina.

ORGANIGRAMMA SOCIETARIO:

Giovanni Farina – Presidente

Roberto Orsini – Vice Presidente

Mario Maddalena – Direttore Generale

Massimiliano Cocco – Direttore Sportivo

Carmine Chirieleison – Responsabile Settore Giovanile

Marco Autieri – Responsabile Commerciale

Davide Failla – Responsabile Sanitario

Alessio Corelli – Dirigente Accompagnatore

STAFF TECNICO

Jody Franzè​ – Allenatore

Glauco Dolci​ – Preparatore Portieri

Antonio Accumulo – Preparatore Atletico

​

ROSA DELLA SQUADRA

Sara Girolamo​ – Portiere

Martina Altobelli – Portiere

Debora Naticchioni – Difensore​ Capitano

Vanessa Aversa​ – Difensore

Ilaria Astolfi​ – Difensore

Angela Altobelli – Difensore​ Vice Capitano

Barbara Adu Gyamfi – Difensore

Aurora Mollo​ – Difensore

Laura Furci​ – Difensore

Sofia Torelli​ – Difensore

Giorgia Simi​ – Difensore

M. Camilla Bruschini – Centrocampista

Sara Taddei – Centrocampista

Alessandra Piconi​ – Centrocampista

Lucia De Mare​ – Centrocampista

Daniela Pirro​ – Centrocampista

Giulia Molinari​ – Centrocampista

Giada Liberti – Centrocampista

Eleonora Digiacomantonio – Centrocampista

Alessia Ietto​Attaccante​ – Vice Capitano

Anastasia Bagaglini​ – Attacante

Giorgia Magnanti​ – Attaccante

Eleonora Iannucci​ – Attaccante