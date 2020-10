Oroscopo del giorno 21 Ottobre 2020 a cura di Artemis

Shares

(21 marzo – 20 aprile)

Urano è in risonanza armonica nel vostro segno. Dal punto di vista sentimentale, sia le coppie che i single dovrebbero cercare di temperare la loro sensibilità: hanno la tendenza di interpretare male alcune situazioni, e cercare inutilmente i dettagli negativi. Professionalmente, siete in una buona posizione per spingere in avanti i vostri obiettivi e la chiave potrebbe essere quella di lasciarvi dietro le avversità che si sono accumulate nei periodi precedenti. La salute è discreta, se vi sentite un po’ arrugginiti cercate di risvegliare il vostro corpo con attività fisica: anche la mente ne trarrà vantaggio.

Amore 3/5

Salute 2/5

Denaro 3/5

(21 aprile – 20 maggio)

Nettuno è in risonanza armonica nel vostro segno. Questo aspetto astrale vi metterà di buon umore e vorrete godervi la vita. In coppia sarete guidati da un impulso romantico e farete di tutto per rendere felice il proprio partner. I single pensano in modo costruttivo: iniziano a capire veramente ciò che vogliono e ciò che non desiderano più. Professionalmente è un momento importante per la maggior parte di voi: potreste avere qualche giusto riconoscimento, qualcosa che vi renderà fieri di voi stessi. Vi sentirete più motivati e penserete al futuro. La salute è al top: sarete di buon umore e pieni di vitalità.

Amore 4/5

Salute 5/5

Denaro 4/5

(21 maggio – 21 giugno)

Nettuno è in risonanza armonica nel vostro segno. Sentimentalmente, in coppia, questa giornata sarà l’ideale per risolvere i piccoli disaccordi o semplicemente esprimere il vostro amore in modo molto autentico. Single: qualunque cosa abbiate da dire lo farete con la massima sincerità, tuttavia, mantenere un granello di diplomazia sarà nel vostro interesse. A lavoro sarete in armonia con gli altri. Per chi ha deciso cambiamenti dal punto di vista professionale dovrà tuttavia pazientare ancora un po’. Per quanto riguarda la salute, Nettuno vi concede una tregua: il vostro corpo sembra obbedirvi e vi permette di praticare alcune attività molto più facilmente del solito.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(22 giugno – 22 luglio)

Nettuno è in risonanza armonica nel vostro segno. Sentimentalmente, in coppia sono probabili i malintesi: dovreste provare a parlare col partner per alleviare le tensioni e moderare le parole se la vostra metà non è dell’umore giusto. Single: Nettuno in armonia con il vostro segno vi dà l’audacia necessaria per avvicinarvi a una persona che vi piace. A lavoro, avete l’impressione che nessuno apprezzi veramente i vostri sforzi ma probabilmente è solo il vostro parere: cercate di essere positivi. Per quanto riguarda la salute, vi sentirete al meglio della forma se non cadrete nella tentazione di vedere le cose in maniera negativa. Approfittate di questa bella configurazione astrale per uscire e rilassarvi.

Amore 3/5

Salute 3/5

Denaro 3/5

(23 luglio – 22 agosto)

Urano è in risonanza armonica nel vostro segno. Le relazioni sono armonizzate ed i progetti stanno procedono bene per la maggior parte di voi. Se avete bisogno di sentirvi più al sicuro, il vostro partner farà tutto il possibile per accontentarvi: dovrete solo aprirvi di più. Single: con l’aiuto di Urano potreste incontrare la persona giusta, tuttavia, dovreste imparare a rimanere obiettivi. In campo lavorativo vi sentite fortunati. Siete in un periodo di consolidamento, i vostri sforzi stanno pagando. Per quanto riguarda la salute, sentirete il bisogno di passare più tempo in natura ed è giusto così: vi meritate una bella passeggiata lontano dal rumore e dal tumulto della vita di tutti i giorni.

Amore 4/5

Salute 3/5

Denaro 5/5

(23 agosto – 22 settembre)

Giove è in quadrato con Nettuno nel vostro segno. Sentimentalmente, sono possibili gli scontri all’interno della coppia, specialmente se c’è un’atmosfera di tensione in questo periodo. Per evitare di peggiorare le cose, mantenete un atteggiamento diplomatico. Single: se non siete soddisfatti della vostra situazione attuale, non preoccupatevi troppo, domani potrà cambiare tutto in meglio. Anche a lavoro potrebbero sorgere tensioni o situazioni complesse. Non prendete troppo sul serio le osservazioni negative nei vostri confronti perché probabilmente il problema non viene da voi. Per quanto riguarda la salute, gli aspetti planetari sottolineano la necessità di recuperare l’energia fisica. Avete bisogno di rilassarvi: concedetevi un po’ di tempo per voi.

Amore 2/5

Salute 2/5

Denaro 2/5

(23 settembre – 22 ottobre)

La Luna è in congiunzione con Venere nel vostro segno. Il momento è di buon auspicio sul piano sentimentale. In coppia, curerete il buon umore del partner: insieme state pensando a programmare le vacanze, qualche momento speciale, o solo un fine settimana per due. I single potrebbero incontrare una persona che non hanno visto da tempo. Sarà l’inizio o la ripresa di un rapporto. A lavoro siete più operativi del solito e riuscirete a sistemare questioni poco chiare o tralasciate in passato. Avete fatto molta strada ultimamente, e siete ben motivati. La salute è ottima: state pensando di migliorare alcuni aspetti della vostra vita e le Stelle sosterranno i vostri piani.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(23 ottobre – 21 novembre)

Marte è in risonanza armonica nel vostro segno ed accentua il desiderio di amore. In coppia, la passione è la vostra carta migliore e la state esprimendo perfettamente. Vi piace provare nuove emozioni e le tenere dichiarazioni del partner vi riempiano di gioia. I single avranno pochi freni. Si lasciano trasportare dall’avventura: nulla è veramente proibito per loro. Professionalmente, volete intraprendere nuove attività: uno stage, una formazione, una nuova collaborazione. Siete fiduciosi e motivati a completare e migliorare il vostro percorso. Per quanto riguarda la salute, vi svegliate in ottima forma e se ultimamente avete avuto dei problemi, oggi non si faranno sentire.

Amore 4/5

Salute 5/5

Denaro 3/5

(22 novembre – 20 dicembre)

Saturno è in risonanza armonica nel vostro segno. Sentimentalmente, sono i single i più avvantaggiati: se sono pronti a nuovi incontri hanno tutte le possibilità di trovare oggi la loro anima gemella. Devono uscire, sorridere ed essere ricettivi. In coppia sarà una giornata comune per la maggioranza dei nativi. Dal punto di vista professionale, alcune questioni rimaste in sospeso dovrebbero essere analizzate meglio: non lasciate correre troppo perché nulla si sistema senza intervenire. Se avete qualche problema di salute non aspettate di arrivare al limite prima di prendere provvedimenti.

Amore 3/5

Salute 2/5

Denaro 3/5

(21 dicembre – 19 gennaio)

Giove è in quadrato con Nettuno nel vostro segno e può indicare problemi nelle coppie. Dovreste cercare di esprimere le vostre emozioni, altrimenti ne pagherete le conseguenze. Se siete in grado di fare anche qualche piccolo compromesso, vi sentirete molto meglio. Single: un bell’incontro potrebbe rassicurare il vostro potere di seduzione. Professionalmente, coloro che gestiscono un’attività dovrebbero assicurarsi di trasmettere valori importanti: i collaboratori si esprimeranno meglio se si sentiranno supportati. Per quanto riguarda la salute, il giorno potrà essere caratterizzato da eccessi alimentari ed il corpo ve lo farà capire.

Amore 2/5

Salute 2/5

Denaro 2/5

(20 gennaio – 18 febbraio)

Giove è in quadrato con Nettuno nel vostro segno. Sentimentalmente, in coppia, sono nel menu del giorno discussioni e rimproveri da parte del partner per qualcosa che avreste dovuto fare ma avete dimenticato. Siate diplomatici e cercate di fare il possibile per rimettere le cose al loro posto. I single forse saranno invitati ad una riunione di gruppo: cercate di essere più socievoli. A lavoro restate concentrati per non rimanere indietro con le pratiche, ci sono delle scadenze. Alcuni di voi potrebbero sentirsi un pochino stanchi, cercate di rilassarvi o la vostra salute ne risentirà.

Amore 2/5

Salute 2/5

Denaro 2/5

(19 febbraio – 20 marzo)

Venere è in risonanza armonica nel vostro segno. La vita sentimentale occuperà molto spazio nei vostri pensieri. Il rapporto con il partner è relativamente buono per la maggior parte di voi, ma cercate di esprimere meglio i vostri sentimenti. Single: Venere è il pianeta ideale per supportarvi nelle storie d’amore; potete dichiarare senza paura i vostri sentimenti. A lavoro, non perderete le motivazioni, la comunicazione o la creatività: sarete particolarmente ricettivi all’influenza astrale che governa il cielo di oggi. Quando Venere entra nel vostro segno vi fa sentire molto bene: vi prendete cura del vostro aspetto più del solito e siete più allegri.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 3/5

Dizionario Astrale:

Risonanza dissonante:

Dal punto di vista astrale, le energie dei pianeti dissonanti, sono forti ed in opposizione. Si scontrano con forza nel segno che li ospita: aspetto negativo all’inizio, ma i cambiamenti che producono daranno benefici in futuro.

L’opposizione astrologica:

Un’opposizione astrologica rappresenta la posizione di due pianeti opposti alla Terra. I due pianeti sono in conflitto e cercano di prevalere l’uno sull’altro. Questo aspetto induce ad una lotta interna. In genere ha un’influenza negativa ma vi farà comunque maturare se riuscirete a valorizzare il meglio di entrambi i pianeti in questione.

Il quinconce:

Il quinconce in astrologia rappresenta un angolo di 150 ° tra due pianeti rispetto alla Terra. Molto sottile, questo aspetto influenza il nostro “io” interiore e favorisce il perfezionamento. Sulla ruota dello zodiaco, si oppone sempre a due degli elementi primordiali (aria, acqua, fuoco e terra). Simbolo della dualità, spinge all’armonia e alla riconciliazione.

Quadrato:

Il quadrato in astrologia forma un angolo di 90 ° tra due pianeti. I pianeti sono in conflitto permanente ed i loro effetti sono inizialmente dannosi, mettendovi in contraddizione con voi stessi. Però, con forza e tenacia, è possibile farsi un alleato.

Risonanza armonica:

A livello astrologico, un pianeta in risonanza armonica rispetto ad un segno, emette fluidità energetica. Supporta, conforta e promuove il benessere del nativo in questo segno. Nella maggioranza dei casi è un aspetto benefico.

Congiunzione:

Una congiunzione astrologica è un aspetto tra due pianeti sulla stessa linea rispetto alla Terra. È di natura neutrale e può diventare positivo o negativo a seconda dei pianeti che lo compongono o dell’influenza di altri aspetti. Il suo ruolo è di combinare le energie.

Sestile:

Il sestile in astrologia forma un angolo di 60° tra due pianeti rispetto alla Terra. Come il trigono (ma più concreto), è utile ed è un vettore di armonia ed equilibrio. Porta anche una buona comunicazione ed apertura mentale.

Trigono:

Un trigono, in astrologia, è un aspetto tra due pianeti che formano un angolo di 120° rispetto alla Terra. I due pianeti si sostengono a vicenda e si scambiano le loro energie. Questo aspetto è positivo e porta armonia e benessere.