Lo scienziato di Latina Tasciotti e Saturnino insieme: “Sarà un esperimento di musica e medicina”

LATINA – Si chiama Terapie Armoniche, andrà in onda in streaming sul sito di Wired Next Fest oggi pomeriggio a partire dalle 14,55, e sarà una speciale jam session di musica e medicina. Un vero esperimento di cui saranno protagonisti lo scienziato di Latina Ennio Tasciotti e Saturnino il famoso polistruimentista e compositore da sempre accanto a Jovanotti. Come funzionerà?

“Io parlerò di scienza e ogni tanto chiederò a Saturnino di interpretare con il basso il mood di una cellula sana o di una cellula malata, qual è il suono di una terapia che ha effetti collaterali e quello di una terapia che va dritta al segno. Non c’è niente di preparato, non abbiamo provato”, spiega Tasciotti aggiungendo che Terapie Armoniche è uno degli eventi del progetto Medicine Rocks nato per divulgare conoscenze sull’immunoterapia come nuova frontiera per combattere il tumore, e per raccogliere fondi a sostegno della ricerca.

“E’ la prima volta che un’iniziativa del genere mette insieme due mondi apparentemente molto lontani, ma invece molto simili, quello della scienza e quello della musica rock uniti dalla stessa passione e dalla stessa creatività e anche da uno stile di vita sregolato – spiega ancora Tasciotti – Racconteremo questa esperienza, tra scienza, medicina, ricerca e musica e parleremo anche della medicina del futuro, della nuova frontiera nella lotta contro i mali incurabili dei nostri tempi, delle nuove terapie che faranno meno male al paziente e saranno quindi più in armonia con il resto del corpo. E da qui il titolo di Terapie Armoniche”.

TASCIOTTI L’HA SPIEGATA COSI’ su Radio Immagine, Radio Luna e Radio Latina

Il progetto Medicine Rocks è nato per ricordare Tomaso Cavanna e coinvolge musicisti che hanno lavorato con il discografico scomparso lo scorso anno.

CHI E’ – Ennio Tasciotti, laureato in Biologia Molecolare alla Scuola Normale di Pisa, Ph.D. in Medicina Molecolare all’International Center for Genetic Engineering and Biotechnology e specializzazione in Nanomedicina all’Health Science Center dell’Università del Texas è stato Chairman del dipartimento di Nanomedicina, Founder del centro di Medicina Biomimetica e direttore del programma di Medicina Rigenerativa dello Houston Methodist Hospital, uno dei top 20 ospedali d’America. Coordinatore di progetti di ricerca per il Pentagono, la Nasa, l’Nih, ed il Dipartimento della Difesa Americano ha pubblicato più di 170 articoli, presentato a oltre 250 conferenze internazionali ed è inventore di 12 brevetti su nano- e bio-tecnologie per applicazioni biomedicali.

È appena tornato in Italia per lanciare un programma di ricerca traslazionale sulla longevità.