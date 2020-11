Covid, il tampone molecolare conferma la positività del sindaco di Latina

Shares

LATINA – E’ arrivata dal tampone molecolare la conferma della positività al covid del sindaco di Latina Damiano Coletta che nella giornata di ieri, avendo avvertito sintomi sospetti, si era sottoposto al tampone rapido e subito dopo all’esame più approfondito, mettendosi poi in isolamento a casa.

Coletta per il momento è in monitoraggio a distanza e come tutti i pazienti seguiti a domicilio misura i parametri necessari a valutarne le condizioni. Secondo la Asl nessuno dello staff rientra tra i contatti diretti dal momento che da tempo vengono osservate le distanze di sicurezza, le riunioni si tengono in modalità on line e nessuno è stato in contatto diretto con il primo cittadino.

In Comune questa mattina sono state intanto compiute le operazioni di sanificazione nella sede centrale di Piazza del Popolo.