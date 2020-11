Duplice omicidio di Sezze, Botticelli sconterà la pena residua a casa

Shares

SEZZE – Nella mattinata di oggi lo studio legale Moiraghi ha inviato a tutti gli organi di informazione la richiesta di rimozione degli articoli pubblicati in data 16 novembre in merito alla vicenda giudiziaria che ha riguardato nelle ultime ore Maurizio Botticelli, già condannato a 12 anni di reclusione in via definitiva per il duplice omicidio di Alessandro Radicioli e Tiziano Marchionne avvenuto nel 2012, chiedendo la contestuale rettifica.

Avendo provveduto alla cancellazione del precedente articolo, al fine di chiarire la vicenda, rettifichiamo che la condanna era già definitiva, e che i carabinieri del Comando provinciale di Latina nelle scorse ore hanno notificato al 63enne il provvedimento con cui la Corte d’Appello di Roma dispone, per Botticelli, fino a maggio del prossimo anno, la detenzione domiciliare già ottenuta all’inizio di novembre per gravi motivi di salute, incompatibili con il regime carcerario, anche alla luce dell’emergenza sanitaria in atto.

Il fine pena per Botticelli arriverà a gennaio 2023.

Tanto era dovuto.