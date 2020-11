Latina, rissa in un Pub di Via Battisti: due in ospedale. Indaga la polizia

Shares

LATINA – L’orario di apertura dei locali volgeva al termine quando domenica, in un pub di Via Cesare Battisti a Latina, è scoppiata una rissa. Ad affrontarsi per futili motivi due gruppi di ragazzi che hanno rovesciato sedie e tavoli all’interno dell’Eight Music Drink & Food, picchiandosi reciprocamente. A poco è servito l’intervento dei gestori del locale per cercare di fermare la violenza esplosa improvvisamente: urla si sono udite a distanza, in un’orario in cui la zona era molto frequentata, sono volate bottiglie e bicchieri, poi all’arrivo della polizia i ragazzi sono fuggiti. All’interno del locale sono rimasti soltanto due giovani, erano feriti e sono stati accompagnati al Goretti dove sono stati medicati e poi dimessi. Accompagnati in Questura hanno riferito la loro versione dei fatti, dicendo di non sapersi spiegare la ragione dell’aggressione subita. Sul posto la scientifica ha eseguito i rilievi e acquisito le immagini del sistema di videosorveglianza.