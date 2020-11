Torna alla Questura di Latina, l’ex commissario di Terracina Bernardino Ponzo

Shares

LATINA – Torna in servizio presso la Questura a Latina Bernardino Ponzo, ora primo Dirigente. Già a capo del commissariato di Terracina, ha poi diretto la Divisione di Polizia Amministrativa della Questura di Pisa, ora guiderà la Divisione P.A.S.I. (la Divisione di Polizia Amministrativa e Sociale e dell’Immigrazione).

CHI E’ – Ponzo, 53 anni, ha conseguito la laurea in Giurisprudenza nel 1991 e la laurea Specialistica in “Scienza della Pubblica Amministrazione” nel 2008. Ha frequentato dal 1986 il III° corso quadriennale presso l’Istituto Superiore della Polizia di Stato. Il primo incarico nel 1991 al Compartimento Polfer di Firenze quale giovane Commissario. Nel 1992 l’arrivo al il I° Reparto Mobile di Roma. Nel 1998 il trasferimento presso il Compartimento Polizia Postale e delle Comunicazioni Lazio in qualità di Dirigente del II settore (Polizia Giudiziaria). Nel 2015 diventa dirigente del Commissariato P.S. di Terracina, incarico che ricopre fino alla promozione a Primo Dirigente della Polizia di Stato nel 2018 con il trasferimento alla direzione della Divisione di Polizia Amministrativa della Questura di Pisa.