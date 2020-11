Violenza contro le donne, a Cisterna la lettera di Antonietta, la mamma di Alessia e Martina

Shares

CISTERNA DI LATINA – Oltre 10mila visualizzazioni e tanti messaggi per la diretta facebook di “DONNA. Insieme per ricordare, unite per combattere” trasmessa ieri dal Comune di Cisterna di Latina in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. L’evento organizzato dall’Amministrazione comunale è stato svolto sulla Scalinata degli Angeli sotto la direzione artistica di Maria Grazia Angeletti coadiuvata da Nicola Gentile.

Non era presente Antonietta, la mamma di Martina e Alessia Capasso, che ha però inviato una toccante lettera di cui sono stati letti alcuni estratti. Emozionante l’interpretazione di “Sono solo parole”, il monologo di Paola Cortellesi contro la violenza sulle donne recitato nella cerimonia di premiazione dei David di Donatello 2018.

“A causa del Covid abbiamo dovuto rimodulare l’evento, ma pur rispettando le distanze – ha detto la consigliera Ferraiuolo – non dobbiamo restare distanti. Dobbiamo far sentire la nostra voce aiutando a non sentirsi abbandonate. L’invito è a non vivere nell’ombra, a rivolgersi alle associazioni e istituzioni ormai esistenti sul territorio. E infine ad educare le nuove generazioni al rispetto, anche attraverso il corretto uso del linguaggio”.

Ad esibirsi tra recitazioni, canti e balli le allieve della Fit Dance 2001: Francesca Finotti, Romina Sambucci, Silvia Federici, Sofia Ghelfo, Sara Frattarelli, Agostina Scanu, alla chitarra Roberto Bartoli. Presenti i rappresentanti delle istituzioni, il vice sindaco Vittorio Sambucci, la consigliera Fabiola Ferraiuolo, i presidenti delle associazioni e poi molti dei familiari delle vittime di femminicidio a Cisterna.

Alle ore 18.30 si è tenuto un flash mob simbolico con l’esposizione sui balconi di una candela accesa in memoria delle vittime.