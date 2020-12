Latina, il Comune pubblica l’avviso per i buoni spesa emergenza Covid

Shares

LATINA – Le domande potranno essere inviate online a partire dalle ore 12.00 di lunedì 28 dicembre Il Comune di Latina – Servizio Programmazione Sistema Welfare – ha emesso l’Avviso Pubblico riguardante le “Misure di sostegno economico una tantum alle famiglie in situazione di contingente indigenza economica derivante dall’emergenza epidemiologica da Covid-19” su tempi e modalità con cui i cittadini potranno richiedere i cosiddetti buoni spesa per l’acquisto di beni alimentari, di prima necessità e farmaci.

Il periodo nel quale inoltrare le domande scatta dalle ore 12.00 di lunedì 28 dicembre fino alle ore 14.00 di sabato 9 gennaio.

La domanda va presentata online compilando il modulo presente sulla apposita piattaforma al seguente link:

https://distrettolatina2.elixforms.it/rwe2/module_preview.jsp?MODULE_TAG=COVID19_001

Tutte le info, compresi i contatti disponibili per fornire assistenza nella compilazione delle domande, sono nell’avviso consultabile al link:

http://bit.ly/avviso-pubblico-buoni-spesa-dic2020