Upper City Lab: il laboratorio online per la riqualificazione delle aree verdi di Latina

LATINA – Lunedì 21 Dicembre avrà luogo il laboratorio online Upper City Lab n. 4, promosso da Tesserae Urban Social Research.

L’appuntamento, che si terrà online sulla piattaforma Zoom, raccoglierà le idee dei cittadini in merito alla riqualificazione delle aree verdi di Campo Boario e Foce Verde-Sabotino. Le due zone, insieme a quella del Mercato, verranno riconvertite in parchi produttivi con soluzioni innovative legate all’ambiente e allo sviluppo sostenibile: vale a dire che verranno realizzate aree da gioco, vivai pubblici e impianti di fitodepurazione per combattere l’inquinamento con alberi e piante.

L’iniziativa fa parte di Upper, un progetto co-finanziato dal programma europeo UIA (Urban Innovative Actions) che promuove la riqualificazione di aree verdi per affrontare problemi ambientali, economici e sociali della città di Latina.

Upper rappresenta un grande traguardo per Latina, scelta con altre 5 città italiane e con 14 progetti in tutta Europa.

In attesa della partenza ufficiale, prevista per i primi mesi del 2021, sono stati organizzati webinar ed eventi online, come quello di Lunedì 21 Dicembre, dalle 17 alle 19. Per partecipare basta iscriversi andando a questo link.

Per maggiori informazioni: www.upperlatina.eu