A Latina con Upper parte la formazione di 25 operatori di parchi produttivi

LATINA – La Cooperativa Sociale Labirinto seleziona i primi 25 partecipanti ad UPPER JOBS, il programma di formazione e lavoro che formerà “operatori di parchi produttivi”, figure professionali specializzate nella coltivazione e nella manutenzione del verde e delle piante, con competenze di accoglienza del pubblico, comunicazione ambientale, gestione e organizzazione dei parchi produttivi urbani di Latina e, tra questi, di tre aree nei quartieri di Campo Boario, Zona Mercato e Foce Verde destinati ad essere riconvertiti in parchi dedicati alla produzione di piante autoctone e ad attività sportive, educative e di socializzazione a contatto con la natura. Altre aree comunali e private saranno invece riqualificate attraverso i patti di collaborazione con le scuole, i cittadini e gli enti del terzo settore.

Grazie al programma di formazione e lavoro Upper Jobs promosso dal Comune di Latina in collaborazione con la Cooperativa Sociale Labirinto, Latina Formazione Lavoro SRL e la Fondazione Roffredo Caetani, i candidati selezionati, dopo un periodo di formazione, svolgeranno un tirocinio professionale di 6 mesi retribuito con una borsa lavoro da 600 euro mensili per 15 ore di impiego settimanali nella riqualificazione e gestione delle aree verdi del progetto UPPER.

“Latina è una città ricca di potenzialità e di spazi adatti a sperimentare: spero che si riesca a valorizzare questo asset di competenze per raggiungere un equilibrio sempre più identitario tra il centro urbano, le persone che lo abitano e l’ambiente in cui viviamo”, ha detto Cristina Leggio, Assessora alla Città Internazionale, Politiche Giovanili, Partecipazione e Smart City.

Per poter partecipare è necessario essere maggiorenni, avere buona conoscenza della lingua italiana, essere residenti o domiciliati nel Comune di Latina da almeno 12 mesi ed avere almeno il diploma di scuola media. La scadenza per la presentazione delle domande per la prima edizione del programma è il 15 marzo 2021.

L’AVVISO