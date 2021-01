Festa di Capodanno vietata interrotta dalla Polizia: sanzioni per 7 ragazzi di Latina

Shares

LATINA – Sette ragazzi di Latina sono stati multati per aver violato le prescrizioni che vietavano feste di Capodanno. E’ accaduto a Latina dove nonostante le note restrizioni imposte da mesi dai decreti della Presidenza del Consiglio, per il contenimento della pandemia da Sars Cov-2, Latina, il gruppo è stato sorpreso poco dopo la mezzanotte in un appartamento alle porte del capoluogo, dove una cena si è trasformata in una vera e propria festa danzante, con schiamazzi e musica che hanno richiamato l’attenzione del vicinato e delle forze dell’ordine.

E’ stato infatti un cittadino a segnalare la festa e quando la polizia è intervenuta l’ha interrotta multatndo i giovani tutti tra tra i 20 e i 27 anni. Inoltre, gli accertamenti compiuti, hanno permesso di identificare due gioani con precedenti e per uno di loro, F.G. di 23 anni, sottoposto alla misura dell’avviso orale del Questore, è scattata anche la denuncia per essersi accompagnato con altri pregiudicati.