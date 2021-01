Scheletro a Foce Verde, dopo i rilievi della Scientifica, si attende l’autopsia. Prime ipotesi

LATINA – Sarà eseguito nelle prossime ore dal medico legale di Latina Maria Cristina Setacci, presso l’obitorio di Cisterna, l’esame sui resti umani trovati ieri intorno alle 15 sulla spiaggia di Foceverde, portati dal mare in tempesta. A fare la scoperta sono stati due appassionati di nuoto in acque aperte del Gruppo Open Water di Latina che erano a passeggio sulla riva e hanno chiamato immediatamente il 113.

Sul posto è arrivata la polizia per le indagini con gli esperti della Scientifica che hanno compiuto i primi accertamenti svolgendo anche un sopralluogo sulla spiaggia alla ricerca di altri resti che non sono stati trovati. Tutto intorno allo scheletro c’erano centinaia di vegetali, rape bianche, trascinati a riva dalle onde.

Da un primo esame compiuto dalla polizia, non dove essere passato moltissimo tempo dal momento della morte; il corpo è stato a lungo in acqua, ma non abbastanza da decomporsi totalmente tanto che presenta ancora porzioni di pelle sul tronco. Ben visibili in particolare erano un avambraccio e una mano.

La Procura della Repubblica ha aperto un’inchiesta e il pm di turno Marco Giancristofaro, come primo atto, ha affidato l’esame necroscopico che potrà stabilire il sesso, anche i tempi di permanenza in mare e se ci siamo segni di morte violenta. Tra le ipotesi quella che il corpo appartenga a un migrante. Ma non è escluso che possa essere arrivato dal canale Mascarello da dove con ogni probabilità proveniva il carico di vegetali che ha invaso la spiaggia davanti allo Space Time. E’ il primo giallo del 2o21.