Sezze, scompare dopo un banale incidente: si cerca Giampiero Peloso

SEZZE – A distanza di 20 ore ore, è mistero sulla scomparsa di un uomo di Sezze. Di Giampiero Peloso, autista di scuolabus, si sono perse le tracce da ieri dopo un incidente non grave che lo ha coinvolto poco prima delle 15. Il 54enne alla guida della sua utilitaria si era scontrato con un camion sulla 156 dei Monti Lepini nei pressi del Lago delle Mole, senza conseguenze gravi, ma era apparso un po’ spaventato tanto che il conducente del mezzo pesante aveva deciso di offrirgli dell’acqua. Il tempo di girarsi e ha visto l’umo allontanarsi salendo sulla collina adiacente il tratto di strada. Sul posto è rimasta la sua macchina, una Athos rossa e il cellulare. Da allora nessuno ne ha avuto notizie e i familiari e gli amici hanno usato anche i social per lanciare un appello a chiunque ne abbia notizie. Un tam tam che fino ad ora non ha portato al ritrovamento dell’uomo.