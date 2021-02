Anche Bassiano partecipa alla Giornata nazionale della Gentilezza

BASSIANO – Il 21 Marzo 2021, primo giorno di primavera sarà un giorno simbolicamente e concretamente importante per l’accoglienza dei nuovi nati nelle comunità locali. Infatti nell’ambito del progetto nazionale di Costruiamo Gentilezza (www.costruiamogentilezza.org) che ha come obiettivo accrescere il benessere delle comunità mettendo al centro i bambini, tale data è stata scelta per festeggiare la Giornata Nazionale della Gentilezza ai Nuovi Nati, un’occasione per tutti i Comuni Italiani per dare il proprio “benvenuto istituzionale” a tutti i bambini nati nel 2020. “In un momento complesso come quello che stiamo vivendo “dare il benvenuto al nostro futuro” attraverso la Giornata Nazionale della Gentilezza ai Nuovi Nati ha lo scopo di alimentare il desiderio di rinascita, la forza della resilienza della comunità e i sentimenti di speranza di cui il presente di tutti i cittadini ha bisogno per ripartire” spiegano dall’Associazione Cor et Amor che coordina l’attuazione del Progetto Nazionale.

Durante la giornata ogni amministrazione comunale proporrà un cerimoniale, scritto con un linguaggio child friendly, univoco per tutti i Comuni partecipanti, a cui ciascuno potrà aggiungere una buona pratica di gentilezza rivolta ai nuovi nati ed alle loro famiglie. Inoltre la Giornata Nazionale della Gentilezza ai Nuovi Nati ha come simbolo la chiave, una chiave molto speciale, la chiave della gentilezza della città, con cui i nuovi nati vengono accolti simbolicamente nella comunità.

Dopo Roccasecca dei Volsci il Comune di Bassiano, su iniziativa del sindaco Domenico Guidi e proposta delle consigliere comunali Giovanna Coluzzi e Giorgia Avvisati è il secondo comune della Provincia di Latina ad aderire, in pochi giorni, alla Giornata Nazionale della Gentilezza ai Nuovi Nati. Gli stessi Amministratori Comunali riconoscono con le loro parole il messaggio che intendono trasmettere partecipando a questa Giornata: ”Attraverso la cultura ed il rispetto per l’ambiente i bambini, sin da piccoli, possono crescere nella consapevolezza di pensare globalmente ed agire localmente.” Per tale occasione, come buone pratiche di gentilezza verso i 10 nuovi nati nel 2020 e le loro famiglie sarà piantato un albero per ogni bambino nato e creati dei posti auto riservati per le donne partorienti e quelle che hanno già partorito. Per i Comuni interessati, c’è tempo sino al 10 Marzo per aderire.