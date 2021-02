A Borgo San Michele sequestrate le villette a schiera del clan Di Silvio: completamente abusive

LATINA – Hanno costruito sei villette a schiera a Borgo San Michele con tanto di leoni all’esterno come è nello stile del clan. Si erano trasferiti a San Michele alcuni membri della nota famiglia dei Di Silvio. Oggi, la Polizia di Stato di Latina, in collaborazione con la Polizia Locale, hanno sequestrato la lottizzazione abusiva realizzata in un terreno agricolo.

I poliziotti hanno dato esecuzione al decreto di sequestro preventivo emesso dal G.I.P del Tribunale di Latina Giorgia Castriota su richiesta del sostituto procuratore Giuseppe Miliano per i sei immobili scoperti in una strada secondaria del borgo, su un lotto di terreno a destinazione agricola, dove negli ultimi anni è stato realizzato un vero e proprio complesso edilizio, in assenza di qualsivoglia atto amministrativo e men che meno di autorizzazioni o licenze a costruire.

Questa mattina il provvedimento dell’autorità giudiziaria è stato notificato ai proprietari – si tratta di quattro famiglie della galassia dei Di Silvio, legate tra loro da vincoli di parentela ed un nucleo familiare di loro stretti conoscenti – a cui è stato formalmente intimato di lasciare liberi gli immobili già dai prossimi giorni.