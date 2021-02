Silvia Cavalli nuova manager della Asl di Latina. Arriva dalla Roma 2

LATINA – Il suo arrivo a Latina era dato ad altissima probabilità da tempo, ora è ufficiale: Silvia Cavalli, reatina, laurea in economia e vari master in pubblica amministrazione, oltre all’obbligatorio corso di formazione manageriale per direttori generali, sanitari e amministrativi, succede al piacentino Giorgio Casati alla guida della Asl di Latina, seconda donna a guidare l’azienda sanitaria della provincia di Latina dopo Ilde Coiro. L’ha nominata il Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti. La Cavalli è direttrice amministrativa della Asl Roma 2 accanto all’attuale direttrice generale Flori De Grassi che andrà in pensione a fine febbraio e potrebbe essere sostituita proprio da Casati.

Il primo a salutare l’arrivo della dottoressa Cavalli è stato il senatore pontino di Fdi Nicola Calandrini: “Do il benvenuto a Silvia Cavalli che va a ricoprire l’incarico di direttore generale della Asl di Latina. La attende un compito duro per contenere la pandemia, in cui sarà necessario da una parte frenare i contagi e dall’altra agevolare le vaccinazioni. Sono certo che, vista la sua esperienza, saprà fare bene. A lei rivolgo i miei migliori auguri di buon lavoro”.