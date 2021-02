Tiziano Ferro testimonial della campagna del Ministero contro l’abbandono dei cani

LATINA – “È un onore enorme essere stato scelto dal Ministero per rappresentare questo magnifico progetto, a favore della promozione dei diritti dei nostri splendidi amici”. Così il cantautore di Latina Tiziano Ferro ha annunciato la sua partecipazione alla campagna del Ministero per la Salute contro l’abbandono dei cani. Accompagnato da Jake , il cane che lo ha scelto, gettandosi praticamente tra le sue braccia, quando la star della musica è andata in un canile di Los Angeles per adottare un cane dopo la morte del primo, Tiziano dice : “Abbandonare un cane è un gesto ignobile, incredibilmente crudele”.

Scopri il progetto del Ministero su http://www.codedicasa.it

