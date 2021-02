Toyota-CRI, una vettura per il Comitato di Latina

LATINA – Da oggi il Comitato di Latina della Croce Rossa Italiana avrà nel suo parco mezzi una nuova vettura, la Toyota Corolla Touring Sport ibrida. Ciò grazie alla disponibilità di Toyota Motor Italia spa che ha deciso di sostenere il progetto “Il tempo della Gentilezza” attraverso cui la CRI dallo scorso anno è al fianco della popolazione colpita dalla pandemia di Covid-19. Come da protocollo d’intesa nazionale, la vettura è stata fornita a titolo gratuito per un primo periodo di trenta giorni. A livello locale è stato possibile implementare la fornitura grazie al contributo e al sostegno della Twin Cam, concessionaria Toyota per l’area di Latina, diretta da Alberto Abbenda.

Il presidente del Comitato di Latina, Giancarlo Rufo, ha dichiarato: «Grazie alla disponibilità della Twin Cam di Latina avremo la possibilità di garantire altri servizi in questo periodo che, seppur diminuiti rispetto al periodo iniziale della pandemia e del lockdown, sono ancora tanti e capita spesso di non riuscire a gestirli solamente con i nostri veicoli. Ci fa piacere che sia una vettura ibrida, così da testimoniare il nostro contributo per la sostenibilità ambientale». I servizi per cui sarà utilizzata la vettura Toyota saranno quelli rientranti nelle attività socioassistenziali, come la consegna dei pacchi viveri o dei farmaci a domicilio per gli anziani, il taxi sociale e altri servizi di supporto.