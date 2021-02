Trottolo è arrivato cucciolo in canile e da quattro anni aspetta una sua famiglia

LATINA – Trottolo, 4 anni, arrivato cucciolo in canile aspetta ancora la sua famiglia. Allegro super socievole, un esplosione di affetto e coccole. É sempre alla ricerca di un contatto con le volontarie: “Chiamate ed adottatelo, vuole essere felice fuori dal canile”, è l’appello dell’Associazione Amici del Cane. (qui il blog)

Trottolo si trova a Latina, ma per una buona adozione potrà raggiungere la sua nuova famiglia in tutto il centro nord. Verrà affidato con microchip. Per informazioni contattare Associazione amici del cane di Latina: 0773-662177 (numero del canile) 349-1383010 (Inviare un whatsapp se non dovessimo rispondere e sarete ricontattati)