Penelope, la mini Labrador

LATINA – Penelope, dark, bella, vivace e affettuosa ha appena 1 anno ed è in canile da quando era uno scricciolo, nessuno l’hai mai voluta, è nera! Incantevole taglia media, un mini Labrador vorrebbe solo coccole e baci. Penelope è compatibile con i suoi simili cerchiamo la famiglia giusta Penelope si trova a Latina e per una buona adozione potrà viaggiare con staffette autorizzate, in tutto il centro-nord.

Per informazioni contattare Associazione amici del cane di Latina: 0773.662177 (nr. del canile lunedì, mercoledì, venerdì dalle ore 9:30 alle 16:30 e martedì, giovedì e sabato dalle 9:30 alle 13:00) – 334-7740414 (inviate un messaggio se non rispondiamo) – 375.6459655 (solo whatsapp)