Alba(chiara), buona e discreta, vive in un box: “Adottatela”

LATINA – ALBA simil maremmanina di circa 8 anni, letteralmente sprecata in canile, troppo bella! Ama il contatto e le piace troppo essere spazzolata. Alba è molto discreta e convive in box con un altro cagnolino. Siamo sicuri che abbia ancora tante possibilità per poter essere felice! “Aiutateci a raggiungere questo obiettivo”, è l’appello dell’Associazione Amici del Cane di Latina.

Alba si trova a Latina e per una buona adozione potrà viaggiare e raggiungere la sua nuova famiglia in tutto il centro-nord. Per informazioni contattare Associazione amici del cane di Latina: 0773.662177 (nr. del canile lunedì, mercoledì, venerdì dalle ore 9:30 alle 16:30 e martedì, giovedì e sabato dalle 9:30 alle 13:00); 339.2346055 (inviate un messaggio se non rispondiamo)