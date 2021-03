Via alla gara d’appalto per l’ex carcere di Santo Stefano: l’annuncio della commissaria Silvia Costa

VENTOTENE – Il recupero dell’ex carcere borbonico di Santo Stefano corre veloce. Sarà pubblicato il 15 marzo sulla

Gazzetta Ufficiale dell’UE, il bando per i lavori di messa in sicurezza e parziale restauro conservativo dell’ex carcere borbonico di Santo Stefano e in particolare dell’intero della struttura, le cisterne, il cimitero, i sentieri e i muretti a secco che li costeggiano.

“Sono molto felice del fatto che stiamo rispettando l’impegnativo cronoprogramma grazie allo spirito di collaborazione con le amministrazioni coinvolte e all’impegno di Invitalia, soggetto attuatore – commenta Silvia Costa – Dopo aver avviato i lavori in somma urgenza nel mese di novembre per far fronte ai rischi di crolli immediati, da oggi si avvia concretamente il recupero completo del bene.”

La squadra lavora in parallelo sugli altri fronti, tra cui il progetto dell’approdo, già predisposto e presentato alla Comunità di Ventotene, che sarà sottoposto a breve alla Conferenza di Servizi, e lo studio di fattibilità, che sarà approvato a fine marzo e che sarà alla base del concorso internazionale di progettazione, la cui pubblicazione è prevista entro fine luglio.

“Gli interventi saranno improntati alla totale conservazione del carattere e dell’identità dei luoghi, che ancora testimoniano le drammatiche condizioni di vita dei detenuti. L’aura dovrà essere preservata, anche quando gli spazi torneranno ad essere tutti percorribili in sicurezza”, ha spiegato la commissaria spiegando che “sono state messe in essere tutte le possibili attenzioni per limitare al massimo l’impatto dell’intervento sull’ecosistema dell’isola di Santo Stefano ai fini della sostenibilità”.

E, grazie anche ai lavori già avviati in somma urgenza, quest’estate sarà garantita la ripresa delle visite guidate all’ex carcere: “Durante l’esecuzione dei lavori, la cui durata è stimata in 765 giorni, sarà possibile effettuare visite guidate al cantiere e organizzare cantieri scuola”.