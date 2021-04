Arrivate a Pratica di Mare le dosi di AstraZeneca

LATINA – Dopo l’allarme lanciato ieri dall’assessore regionale alla sanità del Lazio, D’Amato, sulle forniture di vaccini, è la stessa Unità di Crisi Covid della Regione Lazio ad annunciare: “La consegna del vaccino AstraZeneca agli Hub vaccinali è prevista per oggi alle ore 14:00”.

Sono infatti arrivate all’aeroporto di Pratica di Mare un milione e mezzo circa di dosi di Astrazeneca, in linea con quanto annunciato ieri dal commissario per l’emergenza generale Francesco Paolo Figliuolo. E, dopo la ripartizione del quantitativo tra le diverse regioni, i mezzi della Difesa si muoveranno per cominciare la distribuzione che nel Lazio appare anche più rapida per ovvie ragioni logistiche visto che prende avvio dall’aeroporto che si trova a trenta chilometri dalla Capitale.

Ieri il contatore del Lazio ha segnato un milione e 65mila 752 vaccinazioni. In provincia di Latina somministrate 70684 dosi. In questi giorni anche i medici di medicina generale hanno cominciato la vaccinazione a domicilio dei fragili.