Incidente sulla Nettunense, coinvolti quattro tir, due feriti in ospedale

APRILIA – Un incidente stradale avvenuto nella notte, poco prima delle 3, ha coinvolto quattro tir. E’ accaduto sulla Nettunense al confine tra le province di Latina e Roma dove i Vigili del Fuoco del Comando di Latina hanno dovuto lavorare ore e con più mezzi per risolvere l’emergenza.

Sul posto, nel territorio del Comune di Aprilia, le operazioni di soccorso si sono concentrate subito su due conducenti rimasti feriti e che una volta estratti dalle cabine di guida, sono stati portati in ospedale dal 118. La strada è stata chiusa al traffico. Poi, la messa in sicurezza degli altri mezzi pesanti.

Al vaglio delle forze dell’ordine la ricostruzione delle cause e della dinamica dell’incidente.