Blitz a Fondi, la polizia trova 15 kg di droga e armi nelle fogne: arrestato un 46enne

FONDI – Quindici chili di droga la maggior parte dei quali nascosti nel sistema fognario di una casa di Fondi. Il blitz è scattato dei poliziotti del Commissariato, insieme con gli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Lazio e con due unità cinofile della Squadra Cinofili di Nettuno ha portato alla perquisizione dell’abitazione di un 46 enne del posto già conosciuto per reati di droga.

Sono stati i cani War ed Enduro a recuperare 9 chili di hashish, 5 chili di cocaina e un chilo di marijuana, insieme con bilancini di precisione e tutto il materiale per il confezionamento della sostanza stupefacente. Rinvenuti anche due fucili calibro 12, di cui uno con matricola abrasa e l’altro oggetto di un furto commesso in provincia di Salerno, 16 cartucce calibro 12 e circa 20.000 euro in contanti.

L’uomo è stato portato in carcere e le indagini, in particolare per far luce sulla provenienza delle armi e la destinazione dell’ingente quantitativo di droga sequestrata.