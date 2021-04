Bottigliate per rubarle la borsa, arrestato a Latina un egiziano

LATINA – Lei aspettava l’autobus alle autolinee, lui l’ha vista e ha deciso di scipparla non esitando a colpirla più volte con la bottiglia di birra che aveva in mano. La Polizia di Stato ha arrestato, su disposizione del gip del Tribunale di Latina Giorgia Castriota, un cittadino egiziano di 22 anni, in Italia senza fissa dimora, identificato come l’autore della rapina avvenuta ad agosto. La donna che aveva inutilmente cercato di resistere all’aggressione, era finita al pronto soccorso, ma era riuscita a descrivere alla polizia il suo aggressore.

Sono stati gli investigatori della Squadra Mobile a stringere il cerchio dei possibili autori in un gruppo di persone che abitualmente frequenta l’area del terminal delle autolinee, giungendo poi, rapidamente all’identificazione del responsabile. Nel frattempo però lo straniero, consapevole di essere ricercato dalla polizia, aveva fatto perdere le sue tracce e solo ieri, al termine di ricerche che non si erano mai interrotte è stato rintracciato.