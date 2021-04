Il Parco del Circeo visto con gli occhi del fotografo Paolo Petrignani

(in prima pagina Paolo Petrignani al lavoro sulle sponde del Lago di Fogliano)

LATINA – Il Parco del Circeo visto con gli occhi del fotografo di Latina Paolo Petrignani, indicato come meta di viaggio a turisti italiani provenienti da ogni dove, è di certo uno degli effetti positivi della pandemia che ci ha obbligati a riscoprire molte bellezze di casa nostra. Quelle che sono a portata di vacanza e spesso misconosciute.

E così, proponendo destinazioni più vicine, che non richiedano voli aerei e quarantene, anche Traveler di National Geographic dedica un servizio a quello che definisce un “mosaico di ecosistemi naturali abitato dall’uomo sin dall’antichità”. Il titolo che apre il magazine è: “Il Circeo, natura e mito. Un paradiso protetto dove regna l’equilibrio tra uomo e ambiente”.

Il numero della rivista con le straordinarie immagini di Paolo Petrignani è oggi (3 aprile) in edicola e ad aprire il servizio sono due pagine con una visuale strepitosa del Promontorio del Circeo.

“La passione, l’interesse nei confronti del nostro territorio l’ho sempre avuta, ho anche pubblicato un libro sul Parco del Circeo, poi la mia collaborazione con National Geographic mi ha spinto a proporlo al magazine in questo momento di pandemia in cui non è possibile fare lunghi viaggi. E non era facile, perché questo Parco è sempre stato un po’ la Cenerentola”, ci ha raccontato Petrignani su Radio Immagine.

La Grotta delle Capre, un’immagine dall’alto della propaggine del Lago di Paola su cui insistono le rovine della Villa di Domiziano, il colpo d’occhio dell’ultimo lembo di foresta di pianura, la costa di notte vista dal sentiero che porta al Picco di Circe, per scoprire quello che il mondo ci invidia.

“Il Promontorio è bellissimo, ma esorto gli escursionisti a non improvvisarsi, nasconde molte insidie. La mia passione? I bufali”, racconta il fotografo.