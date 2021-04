Latina Lido, tempo stabile, via al ripascimento a Capoportiere

LATINA – Sono iniziati i lavori di ripascimento sulla spiaggia di Latina. L’intervento prevede il ripascimento per un totale di oltre 18.000 mc di sabbia davanti l’Hotel Fogliano e nei pressi dello stabilimento della Polizia di Stato.

“La Regione Lazio ha autorizzato il ripascimento anche nei pressi di Rio Martino con le sabbie prelevate dall’imbocco del porto canale che dalle analisi effettuate sono risultate compatibili con quelle delle spiagge circostanti”, spiega l‘assessore all’ambiente Dario Bellini.

La parte del leone la faranno però i 5 milioni di euro assegnati al Comune di Latina da Regione Lazio e CIPE per la tutela della costa: “Fondi grazie ai quali – aggiunge Bellini – è in consegna a una ditta specializzata, individuata attraverso evidenza pubblica, l’importante fase progettuale per il tratto Capoportiere fino al primo pennello realizzato sul litorale”.