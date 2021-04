Ripascimento dolce al Lido di Latina, pronte le draghe che movimenteranno 18mila metri cubi di sabbia

LATINA – Partiranno questa settimana gli interventi di ripascimento al Lido di Latina per i quali è prevista la movimentazione di circa 18mila metri quadrati di sabbia. Un paio di giorni e le draghe saranno in acqua. Poi, per 27 giorni dal momento del via, i due tratti saranno interdetti al transito delle persone e naturalmente alla balneazione.

“Un intervento importante, perché apre una strada nel nostro territorio dove da dieci anni non si realizzavano lavori di questo tipo – spiega l’assessore all’Ambiente del Comune di Latina Dario Bellini, intervenuto su Radio Immagine – Andremo a realizzare in particolare due interventi, uno da 3600 metri cubi, l’altro da 14mila, davanti Capo Portiere e all’altezza dello stabilimento della Polizia di Stato entrambi realizzati con la tecnica del ripascimento morbido. La sabbia viene dragata al largo dei luoghi individuati”. Il moto del mare farà il resto, ricostituendo rapidamente la spiaggia.

ANCHE I PRIVATI ALL’OPERA – Altri cinque interventi proposti e autorizzati dal Comune di Latina si affiancheranno a quelli appena menzionati e saranno curati da privati gestori di concessioni balneari: “Bisogna dare atto agli imprenditori dello sforzo economico che sosterranno, andando a realizzare uno spostamento di sabbia di 8-9000 metri cubi. Sono – aggiunge Bellini – il Tortuga Beach, il Tirreno, il Miramare, il Sandalo e il Tulum. Io mi congratulo con loro, questa sinergia è un passaggio importante dove chi gode di un bene che è di tutti, come il demanio marittimo, entra nella logica di investire”.

EFFETTI IMMEDIATI – L’effetto dovrebbe essere visibile in poco tempo, con molti metri di spiaggia guadagnati. Quanto invece alla possibilità che la sabbia riportata possa “resistere” nel tempo, questo è un altro paio di maniche visti gli effetti dei cambiamenti climatici: “Si tratta di interventi che andranno ripetuti, abbiamo già chiesto alla Regione di finanziarcene un altro da 180mila euro”.

LA MAXI GARA – Effetti più duraturi sono affidati invece ad interventi strutturali previsti nell’ambito di una gara indetta dal Comune di Latina per mitigare l’erosione causata anche dai pennelli rigidi realizzati a Foce Verde quando si faceva affidamento su tecniche oggi considerate vetuste. “Abbiamo indetto una gara alla quale hanno partecipato società importanti del campo, e stiamo per aprire le buste, per realizzare un’infrastruttura che dovrà “spegnere” in danni causati dai pennelli rigidi realizzati anni fa – spiega ancora Bellini – Sarà una via di mezzo tra un’infrastruttura rigida e una morbida, con l’obiettivo di garantire a tutta la costa, fino a Capo Portiere, un’operazione che possa durare nel tempo restituendo quella spiaggia di cui abbiamo bisogno sia a fini turistici che per il benessere complessivo del nostro territorio”.