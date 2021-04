Terracina, operazione dei carabinieri del Nas contro il caporalato, 7 in carcere

LATINA – Nelle prime ore di oggi a Terracina e in provincia di Venezia è in corso un’operazione dei carabinieri del NAS con l’arresto di 7 persone indagate per associazione per delinquere dedita allo sfruttamento di manodopera extracomunitaria in agricoltura, a estorsioni oltre che all’ impiego illecito di fitofarmaci non autorizzati nelle coltivazioni in serra, dannosi per la salute.

Sono oltre 50 i militari che stanno perando per eseguire gli arresti, oltre ai carabinieri del Nas di Latina di quelli dei comandi provinciali di Latina Venezia e del nucleo carabinieri dell’ispettorato del lavoro di Latina con il supporto degli elicotteri di Pratica di Maee. I provvedimenti restrittivi sono stati emessi dal gip del tribunale di Latina. I dettagli dell’operazione nella tarda mattinata in una conferenza stampa che si terrà presso la sede del comando provinciale dei carabinieri di Latina.